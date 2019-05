La Sea Watch sequestrata dalla Gdf Il Viminale | Nessuno sbarchi

Gdf a bordo Sea Watch : nave sequestrata : 19.08 La Guardia di Finanza sta sequstrando la Sea Watch 3, la nave dell'Ong tedesca ancorata alla fonda a sud del porto di Lampedusa, con 47 migranti a bordo. Le Fiamme Gialle sono salite a bordo per un'attività di polizia giudiziaria finalizzata proprio al sequestro. I militari procederanno alla denuncia dell' equipaggio all' autorità giudiziaria. "La magistratura faccia come crede, ma il Viminale continua a negare lo sbarco da quella nave ...

Sea Watch sequestrata dalla GdF : i 47 migranti a bordo potranno scendere : La nave a mezzo miglio a sud del porto di Lampedusa. I militari procederanno alla denuncia dell'equipaggio all'autorità giudiziaria. Le autorità italiane avevano consentito il trasbordo e lo sbarco di 18 persone, i bimbi con le loro famiglie e una donna ustionata

Sea Watch - gli evangelici aprono le porte : “Strutture a disposizione in Italia e in Ue” Di Maio : “Ue prenda in carico i migranti” : La Federazione delle chiese evangeliche in Italia apre le porte alla Sea Watch 3, la nave dell’omonima ong da giorni in mare con 47 migranti a bordo in attesa di un porto sicuro di sbarco. “Mettiamo a disposizione le nostre strutture di accoglienza in Italia e le relazioni con le chiese sorelle d’Europa per approntare un piano di ricollocazione in Europa di una quota dei migranti soccorsi dalla Sea Watch”, ha spiegato il ...

Sea Watch - le chiese protestanti mandano in tilt il Governo : “Adesso è Cesare a impugnare e brandire quello che è di Dio”. Ancora non si è affievolito l’eco del monito di padre Spadaro, gesuita vicinissimo a papa Francesco, sul rosario tra le mani di Matteo Salvini sul palco sovranista di Milano, che ecco un altro cortocircuito scuote la cristianità e il roboante ministro dell’Interno.“Mettiamo a disposizione le nostre strutture e quelle delle ...

Roberto Chifari L'appello lanciato dalle chiese evangeliche che si dicono pronte ad accogliere i migranti all'interno della Sea Watch 3 Adesso le chiese evangeliche sono pronte ad accogliere i passeggeri della Sea Watch. E così dopo l'annuncio del parroco di Lampedusa, le chiese protestanti tendono la mano ai migranti. "Mettiamo a disposizione le nostre strutture di accoglienza in Italia e le relazioni con le chiese sorelle d'Europa

Giorgia Meloni - una soluzione brutale : "Sea Watch nave pirata da affondare" : La Sea Watch? Giorgia Meloni ha una risposta semplice: "Se la Germania non la riconosce, allora la Sea Watch è una nave pirata. In tal caso, si fa sbarcare l'equipaggio e la nave si affonda". Fine della storia. Da Napoli, per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale, la leader di Frat

Matteo Salvini - no alla Sea Watch : "Hanno chiamato la Capitaneria. Col piffero che sbarcano" : "Molti migranti a bordo stanno meditando suicidio pur di non tornare in Libia". Giorgia Linardi, portavoce della ong tedesca, spiega così la situazione della Sea Watch 3, che da qualche ora è entrata nelle acque territoriali italiane ed è a un miglio dal porto di Lampedusa, in aperta sfida alla line

Chiese evangeliche : accogliamo Sea Watch : 12.25 "Mettiamo a disposizione le nostre strutture di accoglienza in Italia e le relazioni con le Chiese sorelle d'Europa per approntare un piano di ricollocazione in Europa di una quota dei migranti soccorsi dalla Sea Watch". Così il pastore Luca M. Negro, presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia.

Sea Watch - chiese protestanti pronte a ospitare i migranti : “Mettiamo a disposizione le nostre strutture di accoglienza in Italia e le relazioni con le chiese sorelle d’Europa per approntare un piano di ricollocazione in Europa di una quota dei migranti soccorsi dalla Sea Watch”. Si esprime così il pastore Luca M. Negro, presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia.“Accogliere i migranti in fuga dalle persecuzioni - continua - è dovere civile di ...

Sea Watch - la nave avanza : 47 migranti a un passo da Lampedusa. Conte e Di Maio - gioco sporco su Salvini : La Sea Watch con 47 migranti a bordo è entrata nelle acque italiane e si sta avvicinando lentamente al porto di Lampedusa, sfidando il Viminale e la politica dei "porti chiusi" del ministro degli Interni Matteo Salvini. Il guaio, per il vicepremier leghista, è che di fronte ai "gravi motivi umanitar

Sea Watch in acque italiane : "È per motivi umanitari" : La situazione a bordo della Sea Watch 3 diventa ogni minuto più complicata. A bordo ci sono persone che minacciano di suicidarsi se non sbarcano al più presto in un porto sicuro. La portavoce della Ong, Giorgia Linardi, ha detto:"Il comandante di Sea Watch ha annunciato l'intenzione di entrare nelle acque territoriali italiane e dirigersi verso Lampedusa. È in costante contatto con la Guardia Costiera"La revoca del divieto d'ingresso è stata ...