La scienza dei gatti

CANNABIS/ Fa male : le prove della scienza - dei genitori e degli insegnanti : Ci sono studi medici e scientifici approfonditi che documentano come la CANNABIS faccia male, ecco perché Salvini ha ragione

Data Driven Innovation 2019 - la scienza dei dati nel quotidiano : ... con la partecipazione del mondo accademico, delle istituzioni, delle aziende e del grande pubblico" . " Con i numerosi partecipanti provenienti da realtà diversificate " ha aggiunto Atzeni " gli ...

Da "Blade Runner" a Kitt - a Los Angeles una mostra sulle auto dei film di fantascienza : L'esposizione, intitolata 'Hollywood Dream Machines: Vehicles of Science Fiction and Fantasy' e definita 'la più grande al mondo nel suo genere' dalla direzione del museo, conta su più di 40 veicoli ...

"Capire per crescere" : la scienza al servizio dei ragazzi : ANDRANO- "Capire per crescere" è il motto del festival della scienza che in questi giorni fa tappa ad Andrano avendo come protagonisti assoluti proprio i giovani , il loro pensiero critico e la capacità del confronto. Dopo 10 anni, questo festival ha permesso ...

Dalla scienza all'arte - torna il Festival dei gufi : I riflettori si accendono su una specie tra le più minacciate al mondo: il gufo delle nevi. Tra gli obiettivi del Festival c'e la divulgazione del progetto 'Sos Gufo delle nevi: salviamo l'artico!...

In poche ore l'equivalente di anni di studi : è la scienza dei materiali al tempo della IA : Scienziati e ricercatori di tutto il mondo sono costantemente a caccia di nuovi materiali da utilizzare nei più diversi ambiti dell'industria e della ricerca. Che siano più resistenti o più sottili, ...

Uomini con la barba - attenti! I vostri peli hanno più microbi dei cani - lo dice la scienza : proprio così: gli Uomini con la barba hanno più germi tra i loro peli di quanti ne avrebbero i cani sulla pelliccia. E a dirlo è la scienza.

Il potere distruttivo dei vulcani - spiegato dalla scienza : Quando un vulcano erutta, uno dei fenomeni più distruttivi e pericolosi per chi si trova nei paraggi sono i flussi piroclastici (anche detti colate), dei veri fiumi in piena di materiale magmatico e gas ad altissime temperature capaci di travolgere e radere al suolo all’istante tutto ciò che si trovano davanti. L’origine della loro violenza è rimasta a lungo un mistero: d’altronde, come studiare da vicino una furia del genere ...

Legambiente : 'Porto - appello alla coscienza dei consiglieri comunali' : Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera aperta di Legambiente rivolta al Consiglio comunale, alla vigilia del monotematico sul porto in programma per domani pomeriggio con inizio alle 16. Gentili,...

La Calabria della scienza si mobilita per l'inaugurazione del Planetario di Cosenza : Sabato 6 Aprile una grande festa nella Città dei Bruzi [FOTO - INFO e ... : La sala del Museo della Scienza è quasi terminata. Al piano inferiore della struttura sono utilizzabili i servizi igienici ed è stata completata la control room dell'impianto della Zeiss dove sono ...

La Calabria della scienza si mobilita per l'inaugurazione del Planetario di Cosenza : Sabato 6 Aprile una grande festa nella Città dei Bruzi [... : Con centodieci anni di storia e migliaia di spettacoli realizzati in Italia e nei cinque continenti, è un partner affidabile e di grande esperienza capace di gestire singoli interventi privati e ...

L’intelligenza dei gatti provata dalla scienza : ecco cosa si è scoperto : Se pensavate che l’intelligenza dei gatti non arrivasse a quella dei loro acerrimi nemici cani, oggi una scoperta ci dice che non è proprio così. Se il vostro micio non dovesse rispondere quando lo chiamate, probabilmente è perché non ne ha voglia: una ricerca giapponese ha infatti dimostrato che anche i gatti sanno riconoscere quando pronunciamo il loro nome, proprio come fanno i cani. Questo segnerebbe un nuovo punto a favore per ...

Il desiderio dei cibi salati spiegato dalla scienza : è tutta una questione di neuroni : La voglia di cibo salato come patatine, popcorn e hamburger è una cosa comune e ogni tanto irresistibile ma dietro a questo bisogno cosa c’è? La scienza come al solito ci viene in aiuto: sarebbe scritto tutto nei nostri neuroni. Lo dimostrerebbe lo studio pubblicato sulla rivista Nature da un gruppo del California Institute of Technology (Caltech), che ha individuato i circuiti nervosi che si accendono alimentando la brama per questi cibi. ...

Musica come antidolorifico? Sì : secondo la scienza potrebbe far abbassare il dosaggio dei farmaci : La Musica è il mezzo di svago e relax preferito da molti, ma ora gli scienziati pensano che l’ascolto di un brano possa avere anche un effetto antidolorifico, tale che un domani le prescrizioni mediche potranno essere diverse da oggi. Da una recente ricerca è stato testato che effettivamente la Musica migliorerebbe l’effetto degli antidolorifici e potrebbe consentire un giorno di ridurre le dosi dei farmaci ed avere lo stesso ...