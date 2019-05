La Marchesa D' Aragona | Walter Nudo mi affascina | ci sentiamo

ilgiornale

(Di domenica 19 maggio 2019) Novella Toloni La nobildonna protagonista del Grande Fratello Vip 2018 confessa, sulle pagine del settimanale DiPiù, di esser stata profondamente colpita da(protagonista insieme a lei nel reality) con il quale si sente ancora LaDaniela Del Secco D'sarà ricordata negli annali del Grande Fratello Vip per averci provato, ripetutamente, con il belche l'aveva letteralmente conquistata. La nobildonna, nel corso del reality andato in onda lo scorso anno, lo baciò in diverse occasioni: prima durante la partecipazione al programma, poi rientrando a sorpresa nella Casa per togliersi qualche sassolino dalla scarpa con alcuni concorrenti. Un feeling, quello con, che non è mai svanito e che oggi continua a sentire vivo, come racconta lei stessa in un’intervista al settimanale DiPiù: "I corteggiatori non mi mancano ma in questi anni ...

