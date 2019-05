La Corte Ue boccia l' Italia | l' esodo silenzioso dei 450 disperati di Giugliano che

Termovalorizzatori - Corte di giustizia Ue ‘boccia’ lo Sblocca Italia : “Non possono essere esenti da Valutazione ambientale” : Gli inceneritori e i Termovalorizzatori possono essere “prioritari” ma devono in ogni caso passare dalla Valutazione ambientale strategica. La Corte europea di giustizia boccia lo Sbocca Italia del governo Renzi nell’esaminare il ricorso presentato da alcune organizzazioni ambientaliste contro il decreto del 2014 e delle sue norme esecutive del 2016. Il diritto europeo, ricorda la Corte , non impedisce di qualificare gli ...

Tfr differito per gli statali : la Corte Costituzionale boccia il ricorso : La Corte Costituzionale ha bocciato l"istanza di una ricorrente contro il pagamento differito del Tfr per i dipendenti statali. Nonostante la sentenza, comunque, resta aperto uno spiraglio per i pensionati che hanno raggiunto i limiti di età di servizio.In questi casi, la Consulta non ha ritenuto irragionevole il regime restrittivo introdotto dal legislatore, che prevede la liquidazione delle indennità nel termine di 24 mesi e il pagamento in ...