Karolina Pliskova ha vinto il torneo femminile degli Internazionali di Roma

Internazionali d’Italia - Karolina Pliskova regina di Roma : Konta al tappeto in due set : Internazionali d’Italia, Karolina Pliskova ha vinto il torneo di Roma superando in due set Johanna Konta Karolina Pliskova ha vinto gli Internazionali Bnl d’Italia (terra, montepremi 3.452.538 dollari). La 27enne ceca, numero 7 del mondo e quarta testa di serie, ha sconfitto la 28enne inglese Johanna Konta, numero 42 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 25 minuti. Per Pliskova si tratta del 13° titolo ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Karolina Pliskova raggiunge Johanna Konta in finale. La ceca piega in due set Maria Sakkari : E’ la ceca Karolina Pliskova (n.7 del ranking) ad aggiudicarsi la seconda semifinale del tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sulla terra rossa di Roma la forte giocatrice dell’Est ha piegato in due set la greca Maria Sakkari (n.39 del mondo), grande sorpresa del torneo del Foro Italico, con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match che si è deciso su pochi punti e che ha ...

Tabellone femminile Internazionali d’Italia Roma 2019 : Halep dalla parte di Osaka - Karolina Pliskova con Kvitova : A Roma è andato in scena il sorteggio del Tabellone femminile degli Internazionali d’Italia, torneo WTA Premier 5: le prime otto teste di serie entreranno in gioco direttamente al secondo turno, ma nella parte alta, dal lato della numero uno, la nipponica Naomi Osaka, c’è la romena Simona Halep, numero 3, mentre nella parte bassa, con la numero due, la ceca Petra Kvitova, c’è la connazionale Karolina Pliskova, numero 4 dopo il ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : soffre Naomi Osaka - fuori Karolina Pliskova - si ritira Angelique Kerber : Due teste di serie sono uscite di scena nella seconda giornata dedicata al secondo turno del WTA Premier Mandatory di Madrid. La ceca numero 5 del tabellone Karolina Pliskova, che già aveva sofferto contro l’ucraina Dayana Yastremska, ha ceduto col punteggio di 7-5 2-6 6-4 all’altra ucraina proveniente dalle qualificazioni Kateryna Kozlova, che ora incontrerà negli ottavi di finale la svizzera Belinda Bencic. Esce di scena, non sul campo ma per ...

WTA Praga – Karolina Pliskova dà forfait : la tennista ceca si ritira a causa di un virus : Karolina Pliskova dà forfait prima dell’esordio nel WTA di Praga contro Mona Barthel: la tennista ceca fermata da problemi di salute causati da un virus Il WTA di Praga perde una delle sue tenniste di punta. Il pubblico ceco, dovrà fare a meno di vedere Karolina Pliskova, tennista molto amata dal pubblico di casa. La numero 5 al mondo è stata costretta ad annunciare il suo ritiro dal torneo prima dell’esordio contro la tedesca ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Karolina Pliskova elimina Simona Halep e le sue speranze di primato nel ranking - la ceca in finale con Ashleigh Barty : Saranno Ashleigh Barty e Karolina Pliskova a disputare la finale del WTA Premier Mandatory di Miami. L’australiana, al punto più alto della propria parabola agonistica, ha superato con il punteggio di 6-3 6-3 l’estone Anett Kontaveit, mentre la ceca ha demolito le speranze della rumena Simona Halep di tornare al numero 1 della classifica WTA sotto un chiaro 7-5 6-1. Per Barty sarà l’ottava finale in carriera (nelle precedenti 7 ...

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati del 27 marzo. Tra Simona Halep e il numero 1 resta solo Karolina Pliskova : Sono andati in scena i quarti di finale della parte bassa del tabellone del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: sono passate in semifinale Karolina Pliskova, che ha battuto nel derby ceco Marketa Vondrousova, e Simona Halep, che ha sconfitto la cinese Wang Qiang. In caso di accesso in finale, la romena sarà la nuova numero uno al mondo. Karolina Pliskova batte nel derby boemo Marketa Vondrousova in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in ...