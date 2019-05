Juventus | Paratici avrebbe contattato Inzaghi | Mihajlovic e Sarri gli outsider

Mercato Juventus - Paratici piomba sul gioiello del Manchester United : Mercato Juventus – Asse di Mercato importante che potrebbe svilupparsi tra Manchester United e Juventus, non solo per Pogba, Lukaku e Dybala (che piace tanto ai Red Devils), adesso nelle trattative tra i due club potrebbe finire anche Sanchez. Alexis Sanchez, fin dai tempi dell’Udinese è sempre stato un obiettivo bianconero. L’attaccante cileno adesso è […] More

Chiesa Juventus - bianconeri in vantaggio : offerta monstre di Paratici : Chiesa Juventus – La Juventus fa sul serio per Federico Chiesa. Accolto il parere favorevole del giocatore, i bianconeri studiano le mosse decisive per strapparlo alla Fiorentina, che lo valuta circa 70 milioni di euro: la società torinese sarebbe disposta a presentare un’offerta da 50 milioni più il cartellino di Orsolini, attualmente in prestito al Bologna. Anche per il calciatore, sarebbe pronta la proposta […] More

Zaniolo-Juventus - i bianconeri insistono : ecco l’offerta di Paratici : ZANIOLO JUVENTUS- La Juventus non molla Zaniolo. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Paratici non avrebbe abbandonato la pista che porterebbe al centrocampista della Roma. 60 milioni a valutazione fatta dal club giallorosso. Il direttore sportivo bianconero vorrebbe giocare leggermente al ribasso per provare a convincere comunque i giallorossi a privarsi del loro […] More

Coutinho Juventus - il Barcellona abbassa le pretese : Paratici ci prova : Coutinho Juventus – Se l’anno scorso poteva avere l’attenuante dell’ambientamento dopo essere arrivato a stagione in corso, questa volta l’annata fallimentare di Coutinho non può avere simili scusanti. Il brasiliano è stato sicuramente tra i più deludenti in casa Barcellona, sparendo letteralmente dal campo durante la sfida di ritorno delle semifinali Champions contro i Reds. Anche per questo, […] More

ALLEGRI LASCIA LA Juventus?/ Paratici smentisce l'addio - nessun incontro con Agnelli : Massimiliano ALLEGRI LASCIA la Juventus per volare al Paris Saint German, al suo posto dovrebbe tornare Antonio Conte inseguiro dall'Inter di Marotta.

Mercato Juventus - “Sky Sport” rivela : ecco i 3 sacrificabili di Paratici : Mercato Juventus- Una stagione da autentica protagonista e una prossima annata ancora da programmare e organizzare nel minimo dettaglio. La Juventus si prepara a mettere le mani sul Mercato per potenziare la squadra in vista della prossima stagione. Tutto dipenderà dall’imminente summit tra Allegri e Agnelli. L’incontro potrebbe concretizzarsi in vista dei prossimi giorni e […] More

Icardi-Juventus - matrimonio più vicino : scatto Paratici : ICARDI JUVENTUS- La Juventus non si nasconde e punta forte su Mauro Icardi in vista della prossima stagione. L’attaccante argentino sarebbe il chiaro obiettivo del prossimo mercato dei bianconeri. Un assalto reale e concreto che potrebbe concretizzarsi già nei prossimi mesi. Paratici non ha mai nascosto l’interesse per il giocatore, ed è chiaro che la […] More

Tonali-Juventus - Paratici non molla la presa : il nuovo piano : TONALI JUVENTUS- Sarà una Juventus made in Italy quella che nascerà nel prossimo futuro. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri non avrebbero mollato la presa su Sandro Tonali, centrocampista del Brescia e della Nazionale Italiana. 35-40 milioni il prezzo del suo cartellino: il Brescia è stato chiaro, il giocatore si muoverà […] More

Chiesa Juventus - la società apre alla cessione : Paratici pronto all’assalto : Chiesa Juventus – Fabio Paratici vuole portare a Torino l’attaccante della Fiorentina piace alla Juventus che lo corteggia già dalla scorsa estate. Adesso però tutto potrebbe prendere una svolta interessante sia per i bianconeri che per il bomber viola. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, l’attaccante viola avrebbe dato l’ok per iniziare una trattativa con i bianconeri. […] More

Icardi-Juventus - la rivelazione : “Lo vuole Allegri - Paratici ci sta lavorando” : ICARDI JUVENTUS- Una rivelazione che potrebbe aprire in maniera clamorosa l’arrivo di Mauro Icardi in maglia bianconera. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Biasin, noto giornalista di “Libero“, il bomber argentino sarebbe un chiaro obiettivo della Juventus in vista della prossima sessione di mercato estivo. Un affondo che la Juventus potrebbe tentare qualora l’Inter dovesse abbassare […] More

Calciomercato Juventus - l’idea di Paratici : Rabiot “aiuta” De Ligt : De Ligt è il sogno per il Calciomercato della Juventus, un difensore di spessore di certo arriverà in bianconero La Juventus ha terminato anzitempo la propria stagione sportiva. Scudetto già in tasca, eliminazioni dalle coppe già arrivate, forse con un po’ troppo anticipo. Adesso la società sta pensando a pianificare il futuro, con Paratici pronto a mettersi all’opera in vista della prossima stagione. Sarà un Calciomercato ...

Juventus - la calda estate di Paratici. I nomi : da De Ligt a Rabiot : I lavori sono in pieno corso, su due vie, in apparenza, parallele. La Juve agisce su tantissimi tavoli per avviare le trattative più disparate e i riscontri per Fabio Paratici meritano continui ...

Calciomercato Juventus - Gazzetta dello Sport : “L’estate calda di Paratici - si punta al grande colpo” : Calciomercato Juventus – I bianconeri , è risaputo, pensano già alla prossima stagione. Se resta ancora da capire, nonostante le diverse conferme, il futuro di Allegri, è sulla rosa che si lavorerà: “L’estate calda di Paratici” titola la Gazzetta dello Sport (APRI L’ARTICOLO PER LEGGERE LA RASSEGNA STAMPA) facendo il punto sul mercato della Vecchia Signora, tra grandi colpi, sogni e cessioni di qualche big per ...

Chiesa Juventus - nuova strategia di Paratici : retroscena e dettagli! : Chiesa Juventus – La Juventus continua a pensare alle possibili trattative di calciomercato, in vista della prossima stagione. Il numero uno sulla lista del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici è, sempre, l’attaccante della viola Federico Chiesa. Il giovane esterno, anche della Nazionale, è fondamentale per riempire il buco lasciato dalla probabile cessione di Douglas Costa. Leggi anche: Pogba-Juventus, duello Juve-Real Madrid: ...