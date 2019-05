Juventus | anche Ten Hag nella lista allenatori | con lui possibile rivoluzione RUMORS

Pedullà : Sarri al 70% via dal Chelsea - la Juventus pensa anche a lui : Alfredo Pedullà è uno dei giornalisti più vicini a Maurizio Sarri. È tra i più attendibili sui movimenti e i pensieri dell’ex allenatore del Napoli. E oggi, sul suo blog, Pedullà dà due notizie a proposito del tecnico toscano. La prima è che le percentuali di addio di Sarri al Chelsea sono superiori al 70%. anche in caso di vittoria dell’Europa League. A Londra è avvenuto il fenomeno uguale e contrario a quello riscontrato a Napoli. ...

Juventus - vertice Allegri Agnelli/ Summit in corso? Presente anche Chiellini : Juventus, vertice Allegri Agnelli: l'allenatore bianconero è ancora in bilico tra il possibile rinnovo e l'addio, cosa deciderà la dirigenza?

Mercato Juventus - Paratici piomba sul gioiello del Manchester United : Mercato Juventus – Asse di Mercato importante che potrebbe svilupparsi tra Manchester United e Juventus, non solo per Pogba, Lukaku e Dybala (che piace tanto ai Red Devils), adesso nelle trattative tra i due club potrebbe finire anche Sanchez. Alexis Sanchez, fin dai tempi dell’Udinese è sempre stato un obiettivo bianconero. L’attaccante cileno adesso è […] More

Manchester City-Cancelo : offerti alla Juventus 60 milioni : Manchester CITY CANCELO – Potrebbe essere, a sorpresa, uno dei maggiori indiziati a lasciare la Juventus. I bianconeri, qualora Allegri dovesse rimanere alla guida della squadra, potrebbero sacrificare sull’altare del mercato Joao Cancelo. Il terzino portoghese, 8 assist e un gol in campionato, è fortemente seguito dal Manchester City. I campioni d’Inghilterra, secondo quanto trapela, […] L'articolo Manchester ...

Juventus - secondo la Gazzetta anche Mandzukic sarebbe tra i possibili partenti : Indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore, la Juventus è pronta a rivoluzionare la sua rosa in estate. Gran parte degli investimenti però dovrebbero passare anche da cessioni pesanti, soprattutto in caso di permanenza del tecnico toscano sulla panchina bianconera. L'approvazione del bilancio d'esercizio, prevista per giugno, sarà molto importante, in quanto dovrebbe confermare la perdita finanziaria della società bianconera, come ...

“Sky Sport” - Juventus-Deschamps : c’è la conferma! C’è anche il sogno di Agnelli : JUVENTUS DESCHAMPS- Secondo quanto riportato dai colleghi di “SkySport“, la Juventus sarebbe pronta ad osservare molto attentamente il prossimo futuro di Deschamps. Interesse reale e concreto, soprattutto dopo i no a Pochettino e Guardiola. Come vi avevamo anticipato, l’attuale ct della Francia potrebbe rappresentare una soluzione gradita ad Agnelli, meno alla coppia Paratici-Nedved. Conte sembrerebbe […] More

Juventus - ci sarebbe un principio di accordo con il Manchester United per Dybala : La prossima settimana, ci sarà il tanto atteso incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico livornese nella conferenza stampa che si è tenuta questa mattina. Nel summit che ci sarà la prossima settimana oltre a definire in maniera chiara il futuro di Massimiliano Allegri verrà fatto anche il punto sul mercato. Le parti stabiliranno come dovrà essere rinforzata la squadra e quali saranno invece i ...

Calciomercato Juventus - 4 nomi per sostituire Allegri : tra questi anche Sarri (RUMORS) : Sono ore molto importanti in casa Juventus, dal momento che la dirigenza bianconera appare sempre meno convinta di confermare Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Il tecnico livornese, inoltre, è corteggiato dal Paris Saint Germain, che gli avrebbe offerto un contratto da quindici milioni di euro a stagione, ovvero al doppio di quello che guadagna al momento a Torino. Nelle ultime ore è stato accostato alla Juventus Antonio Conte, ma ...

Cessioni Juventus 2019/2020 : 5 addii certi - rischia anche Pjanic : Cessioni Juventus 2019 2020- Dopo la conquista dell’ottavo scudetto consecutivo, la Juventus resta alla finestra per quel che riguarda la prossima sessione di mercato estivo. Oltre alla campagna acquisti, la Juventus lavorerà anche sul capitolo Cessioni. Stando a quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, saranno circa 5 le Cessioni certe in vista dei prossimi mesi. certi […] More

Tragedia di Superga - anche la Juventus ricorda il “Grande Torino” : Non solo lo striscione dei tifosi, apprezzato da Cairo, in occasione del derby di ieri sera, ma anche la nota del profilo ufficiale Twitter della Juventus, che ricorda il Grande Torino a 70 anni dalla Tragedia di Superga. Ecco il post. “Il 4 maggio 1949 scompariva il Grande Torino. A 70 anni dalla Tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricordo di quei campioni straordinari“. Tragedia di Superga, Gravina: “Ricordo del ...

Grande Torino - a Superga anche una delegazione dello Juventus Museum : Torino - Una targa alla memoria del Grande Torino a Superga , a fianco della lapide che reca i nomi delle 31 vittime dell'incidente aereo che, il 4 maggio di settant'anni fa, strappo alla città e a ...

Mercato Juventus : 6 cessioni - rivoluzione totale. Rischia anche Pjanic : Mercato Juventus- Fabio Paratici si prepara a metter mano alla nuova Juventus del futuro. Nascerà una nuova squadra totalmente rivoluzionata in ogni settore del campo. Come noto, Barzagli appenderà le scarpette al chiodo al termine della stagione, quasi certa anche la mancata conferma di Caceres. Resta in bilico anche il futuro di Alex Sandro, il […] More

Calciomercato Juventus - Ruben Dias : bianconeri in vantaggio sul Manchester United (RUMORS) : La caccia al difensore per il prossimo Calciomercato della Juventus entra nel vivo. La novità è che il primo della lista ora sarebbe Ruben Dias, centrale di 21 anni del Benfica, che sembra aver scavalcato i vari De Ligt e Manolas. In Portogallo, da qualche giorno, insistono per il trasferimento del promettente centrale lusitano ai Campioni d’Italia ma Paratici non è l’unico ad averlo messo nel mirino, anche il Manchester United, infatti, sarebbe ...

Sanchez-Juventus - nuove conferme dall’Inghilterra : le ultimissime : Sanchez-Juventus – Continuano le voci di calciomercato sulla Juventus, i dirigenti bianconeri stanno valutando sia le operazioni in entrata che quelli in uscita. Uno dei nomi riportati da TuttoJuve, per voci dall’Inghilterra, è quello dell’attaccante del Manchester United Alexis Sanchez. Per il cileno sarebbe un ritorno in Serie A, dopo il trampolino della sua carriera a Udine. Leggi anche: Ceballos Juventus, […] More