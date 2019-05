Juve | Guelpa | ' Paratici ha già offerto contratto a Guardiola'

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) Ci attende un'estate molto interessante dal punto di vista del calciomercato: non parliamo unicamente di trattative riguardanti i giocatori, ma anche di mercato delle panchine. Anche in Serie A, ad esempio, potrebbero esserci molti stravolgimenti: società come Inter, Roma e Milan potrebbero decidere di cambiare guida tecnica. Chi invece cambierà sicuramente allenatore è lantus che ha ufficializzato l'esonero di Allegri, confermando il tutto tramite una conferenza stampa guidata dal presidente Agnelli, che è apparso molto commosso per l'addio del tecnico toscano, considerato anche un amico dal massimo dirigente. Ovviamente, la dirigenza bianconera sta lavorando per trovare un valido sostituto, anche se secondo alcuni esperti di mercato, lantus avrebbe già in mano l'allenatore per la prossima stagione. Il tecnico che di più interessa ai bianconeri, come conferma il noto ...

_Morik92_ : La mia intervista a Luigi #Guelpa, collega de 'Il Giornale' che ci parla di #Guardiola e non solo -