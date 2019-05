Joan Jett ricorda il tour in Italia con gli Scorpions | ' Il pubblico mi riempì di sputi'

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) Pochi anni fa, nel 2015, è stata inserita all'interno della Rock And Roll Hall Of Fame, e sicuramente è la rockstar femminile tra le più apprezzate di sempre. Stiamo parlando di. Nel corso di una recente intervista, ospite del DJ Preston ai microfoni della radio statunitense Radio 93.3 WMMR, hato ileuropeo in cui suonava di supporto agli: in particolare ha parlato delno e di un concerto molto negativo, in cui ilsembrò avercela con lei. Ilno La rocker statunitense, nel corso di un'intervista, hato, tra le altre cose, un concerto indavvero singolare: "A metà degli anni ottanta, abbiamo avuto successo negli Stati Uniti, ed eravamo inEuropa, inmi pare. Suonavamo di supporto aglie prima c'era un'altra band di apertura. Avevamo due concerti in città, abbiamo fatto lo ...

