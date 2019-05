Iraq, razzo su "zona verde" a Bagdad

Fabio_Carisio : Razzo Katjusha vicino all'ambasciata USA nella capitale dell'Iraq. Allarme a Baghdad. Summit di emergenza alla Casa… - brongosalvatore : RT @geo_storia: ?????? In #Iraq un razzo Katiuscia ha colpito la Zona Verde di #Baghdad, la zona fortificata della capitale che ospita l'ambas… - sedicizero : RT @geo_storia: ?????? In #Iraq un razzo Katiuscia ha colpito la Zona Verde di #Baghdad, la zona fortificata della capitale che ospita l'ambas… -

UnKatiuscia ha colpito la "" di, l'area fortificata della capitale irachena dove c'è l'ambasciata Usa. Non vi sono state vittime nè feriti. Dal lato est del fiume Tigri è stata avvertita un'esplosione e poco dopo hanno suonato le sirene dell'arma. L'attacco avviene in un momento di forte tensione nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran e a pochi giorni dall'annuncio della Casa Bianca di aver deciso di ritirare personale non essenziale dalle sue sedi diplomatiche in.(Di domenica 19 maggio 2019)