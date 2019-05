Internazionali d’Italia | Karolina Pliskova regina di Roma | Konta al tappeto in due set

LIVE Konta-Pliskova 3-6 4-6 - Finale femminile Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : la ceca conquista la Città Eterna! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Karolina Pliskova e Johanna Konta, valida per la Finale del torneo WTA Premier 5 di Roma di tennis: il match tra la ceca e la britannica scatterà alle ore 13.00. Sulla terra battuta capitolina le due tenniste si giocano il titolo! Il Centrale del Foro Italico sarà teatro della settima sfida tra le due giocatrici: comanda la ceca, con 5 vittorie ad 1. L’ultima vittoria risale ...

Internazionali d’Italia 2019 - Angelo Binaghi : “Siamo vittime del calendario - gestire il torneo in 10 giorni sarebbe meglio” : Oggi, alle 11.45, ha avuto luogo presso la Sala Conferenze del Centrale del Foro Italico, la conferenza stampa conclusiva degli Internazionali d’Italia 2019. Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi ne ha approfittato per fare il punto della situazione. In primis la massima autorità del tennis nostrano, ha voluto lodare Fabio Fognini che, dopo aver aspramente criticato l’organizzazione, è ritornato sui suoi passi, chiedendo ...

Internazionali d’Italia – Djokovic non teme la stanchezza : “ho giocato più di Nadal - ma…” : Djokovic carico e motivato per la finalissima degli Internazionali d’Italia: le parole del serbo alla vigilia della sfida contro Nadal E’ tutto pronto per la tanto attesa finalissima degli Internazionali d’Italia: dopo una settimana di spettacolo, pioggia, polemiche e divertimento, il torneo in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma sta volgendo al termine. LaPresse A sfidarsi per il titolo, oggi, saranno ...

LIVE Nadal-Djokovic - Finale Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : l’atto conclusivo più atteso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, valida per la finalissima del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra il greco e l’iberico scatterà non prima delle ore 16.00. Sulla terra battuta romana i due si giocheranno un posto nell’albo d’oro della competizione. Il numero uno contro il numero due: ecco la Finale che tutti volevano e che tutti si aspettavano. ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : la finale femminile. Konta-Pliskova per la sorpresa completa : Alzi la mano chi si sarebbe aspettato, alla vigilia del torneo degli Internazionali d’Italia di tennis, una finale femminile tra la britannica Johanna Konta e la ceca Karolina Pliskova, numero 4 del seeding: magari qualcuno avrebbe potuto scommettere sulla presenza della boema, ma parlare di Konta all’ultimo atto era francamente impronosticabile. Eppure la britannica ha condotto un torneo davvero impeccabile, eliminando in avvio tre ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Novak Djokovic-Rafael Nadal - semplicemente la finale! : La storia è arrivata al capitolo numero 54 ed oggi verrà scritto un’altra pagina dell’infinito duello tra Novak Djokovic e Rafael Nadal. La finale degli Internazionali d’Italia 2019 mette di fronte il numero uno e il numero due della classifica mondiale, in uno scontro atteso fin dal momento del sorteggio. Ancora loro, per la quinta volta nell’ultimo atto del Foro Italico, con un bilancio in perfetta parità nelle ...