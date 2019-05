Insegnante 30 enne si ubriaca e bacia uno studente minorenne | la foto diventa virale

Prato - sesso con l’Insegnante di ripetizioni. Al via incidente probatorio per il 15enne : È cominciato l'incidente probatorio con audizione protetta per il 15enne che ha avuto un figlio dalla sua ex insegnante di ripetizioni di 31 anni. L'adolescente si è presentato al tribunale di Prato, dove davanti a un giudice e a uno psicologo ha tentato di ricostruire quanto successo durante gli incontri con la donna: "Ascoltiamo poi faremo le nostre considerazioni".Continua a leggere

Torino - l’Insegnante lo rimprovera e lui gli sferra un pugno : 15enne rischia lunga sospensione : Episodio di bullismo a Chivasso, in provincia di Torino, ai danni di un insegnante di sostegno di 25 anni: un alunno di 15 anni che stava rimproverando davanti ai genitori l'ha colpito con pugno mandandolo in ospedale. Per lui la prognosi è di 15 giorni, mentre il ragazzo è in attesa di conoscere il provvedimento disciplinare che verrà deciso.Continua a leggere

Sesso con l’alunno 17enne - nei guai Insegnante di 39 anni : “Trovato in aula liquido corporeo” : Edna Mabel Longoria, insegnante di 39 anni di scienze della salute, è stata arrestata a Mission, in Texas, per aver avuto una relazione sessuale per mesi con un suo studente 17enne. Il ragazzo ha raccontato tutto al preside che ha denunciato il fatto alla polizia. Ad incastrare la donna del liquido corporeo che gli agenti hanno trovato nella classe dove sarebbero avvenuti i presunti incontri.Continua a leggere

Prato - arrestata l'Insegnante che avuto figlio con un 15enne - : Un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata notificata alla donna, accusata di atti sessuali con minore e violenza sessuale per induzione, al centro dell'inchiesta della procura di Prato ...

Arrestata l'Insegnante che ha avuto un figlio dall'alunno 15enne - indagato il marito : Qui il link completo: https://www.lanazione.it/prato/cronaca/prato-arresti-domiciliari-alla-donna-che-ebbe-relazione-con-ragazzino-indagato-il-marito-1.4511395

Prato - rapporti intimi con studente 15enne : arrestata la sua Insegnante di ripetizioni : Continuano spedite le indagini della Procura di Prato sul caso dell'insegnante di ripetizioni che ha avuto dei rapporti intimi con un suo allievo 15enne e dalla cui relazione è nato un bambino. Questo particolare è stato anche confermato negli scorsi giorni dagli esami del Dna e, come riportava anche questa testata in un precedente articolo, la stessa donna non avrebbe nascosto la paternità del bambino, che sarebbe nato la scorsa estate. Le ...

"Atti sessuali con minore" : arrestata l'Insegnante che avrebbe avuto un figlio dal 14enne : Agli arresti domiciliari la giovane 31enne di Prato indagata per aver avuto una relazione (da cui sarebbe nato un figlio)...

Arrestata a Prato l’Insegnante di ripetizioni che ha avuto un figlio dall’alunno quindicenne : Un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata notificata alla donna di 31 anni accusata di «atti sessuali con minore», al centro dell’inchiesta della procura di Prato che dall’8 marzo indaga sul rapporto tra lei e un 15enne al quale dava ripetizioni private. Il ragazzino - come dimostrato dall’esame del Dna - è anche padre dell’ultimo f...