Il Viminale | «L’Onu pensi al Venezuela | non faccia campagna elettorale in Italia»

Salvini tira dritto. Fonti del Viminale : dl sicurezza bis necessario - l’Onu si occupi del Venezuela : Il Dl sicurezza bis è «necessario, urgente e tecnicamente ineccepibile». Lo sottolineano Fonti del Viminale ribadendo l’auspicio che il decreto venga approvato dal Cdm di lunedì. - «L’autorevole Onu dedichi le energie all’emergenza umanitaria in Venezuela, anziché fare campagna elettorale in Italia», affermano ancora Fonti del Viminale, in riferime...