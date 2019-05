Il suo ambientalismo fa rima con socialismo

ilgiornale

(Di domenica 19 maggio 2019) Alessandro Gnocchi Le teorie apocalittiche della giovane svedese sono in linea con i desideri della politica e dell'industria Perché una ragazzina svedese di sedici anni è diventata un fenomeno globale rispolverando l'apocalittico senza aggiungere nulla al già detto? Di sicuro ha toccato un nervo scoperto della società, ma quale esattamente? Il riscaldamento globale non eccita gli animi. No, in Greta deve esserci qualcosa di più. La bambina autistica (sindrome di Asperger) che prende a schiaffoni i grandi della Terra. Affascinante ma non basta. Infatti sui media girano episodi degni delle medievali Vite dei Santi. Greta che sciopera ogni venerdì seduta davanti al Parlamento svedese. Greta che tocca (letteralmente) i cuori (...) (...) dei deputati. Miracolo! Subito si convertono alla confraternita di Santa Greta da Stoccolma. Santa Greta accolta da Francesco, il ...

