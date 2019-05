Il Segreto | anticipazioni | Francisca torna a Puente Viejo

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Maria rimane paralizzata - Francisca vuole Severo morto : Un nuovo incredibile colpo di scena sconvolgerà le vicende de Il Segreto. Le anticipazioni spagnole della soap opera rivelano che Maria Castaneda rimarrà ferita durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena a causa dell'esplosione di una bomba rimarrà paralitica. La ragazza inizialmente soffrirà molto per la sua nuova condizione e dirà di voler morire, ma poi si farà forza per i suoi figli e cercherà di ritornare poco a poco alla normalità, ...

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - anticipazioni fino al 25 maggio : Pronti? Inizia una nuova SETTIMANA con la telenovela Il SEGRETO e noi vi riepiloghiamo le anticipazioni ufficiali fino a sabato 25 maggio su Canale 5. Le vicende ambientate a Puente Viejo andranno anche in onda in prima serata martedì 21 maggio (su Rete 4). Un falsario si aggira per Puente Viejo, cercando di piazzare banconote false. Matias teme che il suo piano possa naufragare. Dolores è preoccupata per le condizioni di salute di Elsa. Durante ...

Un posto al sole - anticipazioni : Beatrice potrebbe nascondere un Segreto - torna Leonardo : Nelle prossime settimane sono previste numerose novità nella soap Un posto al sole. Le trame offriranno spunti interessantissimi, ma ci saranno diverse sorprese e dei graditi rientri che non potranno che far piacere ai fan. Presto si aggiungerà una new entry famosissima per aver recitato in un'altra serie di successo, inoltre tornerà qualcuno molto amato, che non si vedeva da un po' e verranno svelati dettagli su due personaggi di cui non si ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Elsa viene arrestata : Nelle attuali puntate del Segreto si sta assistendo a un apparente cambiamento da parte di Elsa. La ragazza avrebbe rubato del denaro ai Castaneda per poi cercare di far ricadere la colpa su Consuelo. In realtà si tratta solamente di un piano. Nelle prossime puntate trasmesse in Spagna, di cui non si conosce la data della messa in onda, la salute e la vita di Elsa saranno messe a dura prova. Spoiler spagnoli Il Segreto: Antolina ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : Elsa arrestata e torturata : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: la scoperta di Isaac Il Segreto va in onda tutti i pomeriggi su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete4. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano clamorosi colpi di scena. Ancora una volta i protagonisti assoluti saranno Elsa, Isaac e Antolina. Isaac riuscirà a scoprire la verità sulla gravidanza di Antolina che ha ingannato tutti. La donna ha avuto una relazione extraconiugale. Il ...

Anticipazioni Il Segreto - oggi : cresce la preoccupazione per la salute della Laguna : Il Segreto torna in onda sette giorni su sette, mantenendo il suo posto anche nel palinsesto domenicale di Canale 5. Come abitudine consolidata degli ultimi mesi, la telenovela spagnola verrà trasmessa nella rete ammiraglia Mediaset al termine di Una Vita con un orario diverso rispetto alla programmazione feriale: inizierà alle ore 16:20 circa e proseguirà fino alle ore 17:20, quando lascerà spazio a Domenica Live di Barbara d'Urso. La puntata ...

Il Segreto : Antolina strega malvagia - anticipazioni dal 19 al 25 maggio : "Il Segreto" vedrà Elsa peggiorare ulteriormente nelle prossime puntate. Le anticipazioni dal 19 al 25 maggio raccontano la difficile e pesante situazione che la Laguna dovrà sopportare a causa della cattiveria di Antolina. Nell'episodio della soap andato in onda oggi, Isaac è stato sul punto di scoprire il folle piano della moglie, intenta ad adulterare il latte della sua rivale in amore con il sapone. Consuelo e Marcela non hanno potuto fare a ...

Il Segreto anticipazioni 19 maggio 2019 : Matias teme di essere scoperto. Cosa ha fatto? : Matias teme che il suo piano naufraghi. Marcela è sospettosa ed Elsa non sta ottenendo buoni risultati anzi si sta ammalando.

IL Segreto - anticipazioni puntata di domenica 19 e lunedì 20 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1955 de Il SEGRETO di domenica 19 e lunedì 20 maggio 2019: Dolores è molto in ansia per le condizioni di salute di Elsa… Nel corso di riunione in municipio viene organizzato un piano con i lagunari per affrontare la causa contro la miniera… Marcela e Consuelo si recano da Antolina, preoccupate dai racconti di Dolores sulla salute di Elsa, ma la padrona di casa reagisce molto male e arriva a insultare ...

Il Segreto - anticipazioni : Dolores scopre che Hipolito è ricercato : Maribel Ripoll Si rinnova l’appuntamento con Il Segreto per i telespettatori dei canali Mediaset e si rinnovano le preoccupazioni per Dolores (Maribel Ripoll), una delle abitanti più vivaci di Puente Viejo. La donna, preoccupata per Elsa (Alejandra Meco), dovrà fare i conti anche con altri due problemi: in primis il fatto che il figlio Hipolito (Selu Nieto) sia ora un ricercato, e poi la scoperta di alcune banconote false nella cassa del ...

Beautiful Anticipazioni 19 maggio 2019 : Emma rivela il suo Segreto : Emma confessa a Maya di essere innamorata di Xander e di aver paura di Zoe. Liam intanto si confida e sfoga con Wyatt.

Anticipazioni Il Segreto - oggi : Elsa trova la chiave dello scrigno di Antolina : Torna la puntata de Il Segreto del sabato, che anche oggi andrà in onda su Canale 5 al termine della 'cugina' Una Vita. L'orario odierno sarà però leggermente diverso rispetto alle scorse settimane, per lasciare maggiore spazio a Verissimo e agli ospiti di Silvia Toffanin. La telenovela ambientata a Puente Viejo inizierà in anticipo, ovvero alle ore 14:45 circa e proseguirà fino alle ore 15:45 circa, per una puntata ricca di suspense. In essa ...

Anticipazioni Il Segreto - nuove puntate : un indizio compromettente : Il Segreto, Anticipazioni dal 20 al 26 maggio: Antolina uccide Elsa? Il successo de Il Segreto, che va in onda tutti i pomeriggi su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete 4, non conosce battute d’arresto. Le Anticipazioni de Il Segreto dal 20 al 26 maggio svelano che Antolina cercherà di uccidere Elsa. Severo e Carmelo, grazie all’aiuto di Julieta, hanno ottime possibilità di vincere il processo. Onesimo e Paco del Molino ...

Il Segreto anticipazioni : SAUL e JULIETA minacciati da… : SAUL Ortega (Ruben Bernal) e JULIETA Uriarte (Claudia Galan) riusciranno davvero a sposarsi nelle prossime puntate italiane de Il Segreto? Com’è già noto i due piccioncini, prima del fatidico sì, dovranno affrontare una serie di problemi causati dall’imprenditore senza scrupoli Eustaquio Molero (Carlos Manuel Diaz). Quest’ultimo, in contrasto con Severo Santacruz (Chico Garcia) per la gestione dei territori di Las Lagunas, se ...