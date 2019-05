Il racconto di Suor Antonietta | «Io | nell' inferno di Napoli dove i medici sono eroi»

Giulia Nausicaa Bianchi : "racconto le Donne Preti e le suore lesbiche senza tabù - ma non sono un'attivista" : “Se una legge ingiusta non può essere cambiata, deve venire infranta”, risuona l’eco della scelta di Patricia Fresen, suora domenicana ordinata prete nel 2003. Cacciata dal suo ordine e scomunicata dal Vaticano, Patricia è una delle 250 Donne Preti Cattoliche Romane nel mondo che la fotografa documentarista Giulia Nausicaa Bianchi ha raccontato nel progetto “Ordination: I Think Jesus Was a ...