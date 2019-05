ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2019) Neltutto si vende e tutto si compra. Lo diceva ieri un politico amico in procinto di anin pensione. Conosce bene il suo Paese e non ha timore di dirlo tra amici. Sindaci e capi tradizionali, uomini politici, partiti e distinti attori della società civile, venduti e comprati dal potere. Anche i deputati del Parlamento dell’opposizione non sfuggonolegge dominante: sono acquistati prima, durante e dopo le votazioni. Quanto agli intellettuali e ai principali leader dei pochi movimenti sociali che ancora sopravvivono, si inventa a misura per loro una nomina a consiglieri presidenziali o incaricati di non meglio specificate missioni. I ministeri sono affidati a chi offre le migliori garanzie di fedeltà al regime. Lo ricordava l’amico in un modo che non lasciava spaziocontestazione:purdafamiglia. Ed ecco che ildi...

ilfattoblog : Il Niger e il concetto di ‘democrazia alimentare’: bisogna pur dare da mangiare alla famiglia - Cascavel47 : Il Niger e il concetto di ‘democrazia alimentare’: bisogna pur dare da mangiare alla famiglia… -