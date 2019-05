Il Milan potrebbe rinunciare al ricorso al Tas | si pensa a un accordo con l' Uefa

Milan - Elliot chiarisce il futuro di Piatek mentre Donnarumma potrebbe essere ceduto : I dirigenti del Milan hanno preso una decisione sul futuro del loro attaccante titolare Krzysztof Piatek. Il calciatore polacco è arrivato a Milano da Genova lo scorso inverno per una cifra di 30 milioni di euro. Ha iniziato la stagione molto bene e ha segnato sette gol nelle sue prime cinque partite per i rossoneri. Dopo di ciò, c'è stato un calo preoccupante per lui. Calciomercato Milan, il futuro di Piatek Secondo quanto riportato da ...

Fedele : “Napoli e Milan potrebbero fare uno scambio importante” : Enrico Fedele, ha parlato di Lorenzo Insigne e di calciomercato, rivelando un possibile scambio che si potrebbe concretizzare con il Milan. Le sue dichiarazioni : “Giocando col 4-4-2 Ancelotti non ha bisogno del regista ma di fisicità, per questo s’è parlato di uno scambio col Milan. Insigne può andare in rossonero con Bakayoko al Napoli dopo che il Milan lo avrà riscattato dal Chelsea”. LEGGI ANCHE : Fedele: “Napoli ...

Florian Thauvin-Milan - l’agente svela : “senza Champions potrebbe lasciare il Marsiglia” : Florian Thauvin si appresta a vivere un finale di stagione emozionante al Marsiglia, cercando la qualificazione alla Champions League Jean-Pierre Bernés è il procuratore di Florian Thauvin, uno degli uomini mercato che animerà la prossima estate. L’agente Fifa ha parlato a Europe 1 del futuro del suo assistito Thauvin, accostato anche al Milan nelle scorse settimane: “Senza la qualificazione in Champions League potrebbe anche ...

Gattuso potrebbe non essere riconfermato dal Milan a fine stagione : Ultimamente il Milan sta attraversando un periodo difficile. L'ultima vittoria dei rossoneri risale al 9 marzo, più di un mese fa. Le ultime cinque partite infatti hanno fruttato al Milan solo 4 punti su 15, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. A questo punto della stagione il quarto posto, che dà un posto di diritto in Champions League, è più che mai a rischio. Insomma Gattuso deve ritrovare la carica di un mese fa per evitare il ...

Milan - in caso di Champions potrebbe arrivare Milinkovic-Savic e rimanere Bakayoko : Durante l'estate scorsa, il Milan ha tentato di ingaggiare il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Nonostante i migliori sforzi, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha respinto tutte le avances dei rossoneri; il Presidente della Lazio ha sostenuto che il club ha respinto un'offerta di circa 130 milioni di euro per il centrocampista serbo. Il Milan però ora sarebbe intenzionato ad acquistare un nuovo centrocampista di ...

Milan - Caldara scalpita : ecco quando potrebbe avere una chance : Secondo la Gazzetta dello sport, Gattuso non pare intenzionato a cambiare molto in vista della sfida, decisiva, di sabato prossimo contro la Lazio. Mattia Caldara scalpita e potrebbe avere una chance nella gara, in programma ...

Milan - Gattuso potrebbe lasciare a prescindere dalla Champions : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Milan potrebbe scegliere di esonerare Gennaro Gattuso a fine stagione anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Juventus - Mandzukic recupera - dubbio Dybala : contro il Milan potrebbe tornare Spinazzola : Oggi i giocatori della Juventus sono rientrati a Torino dopo la trasferta di Cagliari. Massimiliano Allegri ha deciso di concedere qualche ora di relax, ma molti dei suoi calciatori hanno comunque pensato di presentarsi alla Continassa per fare dei massaggi. Al JTC erano presenti anche il tecnico livornese e gli infortunati. La preparazione vera e propria però riprenderà nella giornata di domani, quando la Juve si allenerà in vista del match ...

Milano - corpo decapitato e carbonizzato Potrebbe essere di una donna : è “giallo” : Il cadavere aveva la testa e le braccia tagliate. È stato trovato dai vigili del fuoco chiamati per spegnere le fiamme in un piccolo deposito di spazzatura

Eurolega Milano - si riaccende la speranza-playoff : vincere giovedì ad Istanbul potrebbe bastare : Ventiquattro ore dopo la sconfitta contro il Fenerbahce, condita dai tweet tutt'altro che incoraggianti di Mike James, Milano ha avuto modo di sorridere grazie ai risultati della serata in Eurolega. ...

Juve - Cristiano Ronaldo infortunato - potrebbe saltare tre partite : Empoli - Cagliari e Milan : Cattive notizie per la Juventus dopo i primi match di qualificazione a Euro 2020. Le novità non riguardano nello specifico la Nazionale italiana, ma quella portoghese, in quanto Cristiano Ronaldo, al 30' della partita contro la Serbia (match terminato 1-1), ha dovuto lasciare il prato verde per un infortunio alla gamba destra. Sorprende molto l'infortunio del portoghese, poiché l'ultimo stop del calciatore risale al 2016 nella finale ...