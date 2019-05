Il maltempo fa salire il Po un metro al giorno

tgcom24.mediaset

(Di domenica 19 maggio 2019) Si gonfiano anche i grandi laghi come quello di Como che ha raggiunto un grado di riempimento al 57%, il Maggiore salito all'88% e fino al Garda che a livelli da massimo storico addirittura al 94%.

CopagriV : RT @CopagriNazional: #Maltempo: colpita tutta la Penisola, con #danni per milioni di euro e conto destinato a salire; seriamente compromess… - Piergiulio58 : Pazza primavera, il maltempo fa salire del 7 per cento i prezzi delle verdure. - Intuitizioni : RT @cronaca_news: Pazza primavera, il maltempo fa salire del 7 per cento i prezzi delle verdure -