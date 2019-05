Il fascismo della porta accanto

huffingtonpost

(Di domenica 19 maggio 2019) D’accordo. Occorre cautela. Si fa presto a dare del fascista a qualcuno che non ci piace e che è nostro avversario politico. L’uso di questo epiteto potrebbe nascondere una nostra difficoltà a confrontarsi nel merito dei problemi, trincerandoci dietro un muro di incomunicabilità morale prima ancora che politica. In pratica, come gli struzzi che nascondono la testa sotto la sabbia nella convinzione di non essere visti perché pure loro non vedono. Unomia età ha assistito poi al vezzo ricorrente di dare del fascista anche a personalità politiche che non lo erano (e che magari illo avevano pure combattuto), ma che militavano in una formazione politica ostile alla nostra. Tutto ciò premesso, nel dibattito che si è aperto in Europa e nel mondo sulle caratteristiche del sovranpopulismo, con forti riferimenti ...

direzioneprc : #Salvini col rosario e la strumentalizzazione dei santi e della Madonna si candida a guidare le forze neofasciste e… - RaiNews : Diventa un caso la sospensione della docente di Palermo. Stamane sit in di solidarietà. L'insegnante: 'Ho sempre la… - Einaudieditore : «La gente è di buon umore e ha ragione: le difficoltà della situazione sono enormi, ma tutto è preferibile al fasci… -