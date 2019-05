ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2019) Nella lettura satirica delle liti tra i due vicepresidenti del Consiglio fatta da Maurizio, a Fratelli di, in onda il venerdì in prima serata su Nove, Luigi Didiventa comunista con tanto di colbacco e: “Noi del Movimento 5-KGB stiamo facendo finta, prima di tutto ci siamo travestiti da maggioranza, ma in realtà siamo l’opposizione che si è abilmente infiltrata”. Video Nove L'articolo Il ‘compagno’-Dicon: “Alc’è unafascista, noi del M5-KGB siamo infiltrati” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cascavel47 : Il ‘compagno’ Crozza-Di Maio: “Al governo c’è una dittatura fascista, noi del M5-KGB siamo infiltrati”… - Noovyis : Un nuovo post (Il ‘compagno’ Crozza-Di Maio: “Al governo c’è una dittatura fascista, noi del M5-KGB siamo infiltrat… - erregi69 : Il ‘compagno’ Crozza-Di Maio con falce e martello: “Al governo c’è una dittatura fascista, noi del M5-KGB siamo inf… -