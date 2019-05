Il caso Sea Watch spacca il governo | braccio di ferro tra Salvini e Di Maio per impedire

Migranti : caso Sea Watch - la procura di Agrigento aprirà un'inchiesta : Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Alessandra Russo, presenti a Lampedusa per coordinare le indagini sul caso della Mare Jonio, hanno deciso di aprire un'inchiesta anche sulla vicenda della Sea Watch. Lo stesso Vella sta andando sulla banchina dove, a breve, arriveranno i diciotto Migranti autorizzati a sbarcare. Il fascicolo verrà aperto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e ...

caso della nave “Sea Watch” : indagati Salvini - Conte - Di Maio e Toninelli : Il procuratore ha presentato richiesta di archiviazione al tribunale dei ministri di Catania, che dovrà decidere sulla loro posizione entro i prossimi 90 giorni

caso Sea Watch : oltre a Salvini indagati anche Conte - Di Maio e Toninelli : Aggiornamento - Nel registro degli indagati per il 'Caso Sea Watch' ci sono anche i nomi del premier Conte, del vicepremier Di Maio e del ministro dei Trasporti Toninelli. Questa è la novità dell'ultima ora che filtra; una conseguenza scontata, legata anche all'atteggiamento che i tre componenti del Governo - e non solo - hanno tenuto sul Caso Diciotti, quando hanno rivendicato che le decisioni di non far sbarcare i migranti sono sempre state ...

caso della nave “Sea Watch” : indagati Salvini - Conte - Di Maio e Toninelli| : L’inchiesta della Procura di Catania per «sequestro di persona». Il ministro dell’Interno: «Ma io non cambio idea, con me i porti restano chiusi»

caso della Sea Watch : indagato Salvini : L’inchiesta della Procura di Catania per «sequestro di persona». Il ministro dell’Interno: «Ma io non cambio idea, con me i porti restano chiusi»

Perché Salvini è indagato per il caso Sea Watch : la vicenda e il reato : La vicenda che ha portato alla nuova inscrizione al registro degli indagati di Matteo Salvini, che il ministro ha annunciato di persona durante un suo intervento a Monza, è quella della nave ong Sea ...

I tifosi del Chelsea cantano «Salah bombarolo» - il nuovo caso razzismo che scuote l'Inghilterra : Mohamed Salah è di nuovo vittima di insulti razzisti. Un video, in rete da ieri, mostra infatti alcuni tifosi del Chelsea in un bar intonare il coro «Salah è un bombarolo». Immediata la condanna del ...

caso Alan Kurdi - Appello di Sea Eye : 'Il cibo sta finendo' : I l tempo sta peggiorando, preghiamo mr. Joseph Muscat di aiutare l'Alan Kurdi'. Arriva un nuovo Appello dalla nave di Sea Eye, da cinque giorni in mezzo al mare in attesa di avere un porto per ...

caso Alan Kurdi - la ONG Sea Eye : "Salvini umilia le persone e sfrutta tutto e tutti" : La nave Alan Kurdi che batte bandiera tedesca in queste ore sta facendo rotta verso Malta con a bordo 64 persone. Ieri il Ministero dell'Interno ha concesso l'autorizzazione allo sbarco di quattro persone, poi diventate cinque, ossia due bambini con le rispettive madri e un'altra donna incinta. Dalla nave è arrivata la richiesta di farne sbarcare sei, ossia anche i padri dei due bambini, per non separare le famiglie, ma da ...

Casarini : "caso Sea Eye? Governo ipocrita" : Roma, 5 apr., AdnKronos,, di Sibilla Bertollini, - "Sea Eye? E' l'ennesima violazione di ogni principio di umanità. Una vergogna assoluta". Lo dice all'Adnkronos Luca Casarini, protagonista della ...

Anche per il caso Sea Watch si indaga per sequestro di persona : Sullo sbarco dei 47 migranti a bordo della Sea Watch , la nave umanitaria della ong tedesca, battente bandiera olandese, che il 31 gennaio scorso fu autorizzata ad attraccare a Catania, dopo essere ...

Anche per il caso Sea Watch si indaga per sequestro di persona : Sullo sbarco dei 47 migranti a bordo della Sea Watch, la nave umanitaria della ong tedesca, battente bandiera olandese, che il 31 gennaio scorso fu autorizzata ad attraccare a Catania, dopo essere stata in balia delle onde per dodici giorni in attesa di un porto sicuro, di cui sei in rada a Siracusa, è ravvisabile il reato di sequestro di persona. Ne è convinta la procura di Roma la cui inchiesta, aperta contro ignoti, è stata ...

caso Sea Watch come caso Diciotti : per la procura di Roma ci fu sequestro di persona : La procura di Roma conferma: per il caso della Sea Watch3 ci fu sequestro di persona. 47 migranti, tra cui alcuni minori, hanno atteso per ben 12 giorni davanti al porto di Siracusa, prima di potere sbracare al porto di Catania il 31 gennaio scorso. Il caso della nave Sea Watch3 è pressoché identico a alla vicenda della nave Diciotti,Continua a leggere

SeaWatch come Diciotti : un nuovo caso di sequestro di persona preoccupa il Viminale : Furono dodici, lunghissimi giorni quelli trascorsi dai 47 migranti a bordo della nave SeaWatch davanti al porto di Siracusa. Solo il 31 gennaio 2019 arrivò il permesso allo sbarco a Catania. Adesso i ...