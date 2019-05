Il Call of Duty del 2020 sarà Black Ops 5 e verrà realizzato da Treyarch?

Call of Duty Black Ops 5 : Campagna - nuovo sviluppatore - data di uscita ed altro : Alla fine del 2019 potremo mettere le mani su un nuovo capitolo della serie Call of Duty, che non sarà Black Ops 4, in quanto come da tradizione si alterna ad altre saghe del suddetto franchise. Nonostante non sappiamo ancora molto sul capitolo di quest’anno, Activision ha già iniziato a parlare del Black Ops 5 che arriverà nel 2020. Call of Duty Black Ops 5 free to play? In un recente incontro con gli azionisti, ...

Call of Duty Mobile : Mappe e Modalità di gioco : Activision in occasione dell’apertura delle pre-registrazioni su iOS e Android di Call of Duty Mobile, ha svelato le Modalità di gioco e le Mappe che troveremo nel capitolo Mobile del celebre sparatutto, scopriamole insieme. Call of Duty Mobile: Mappe e Modalità Modalità di gioco Free-For-All, Frontline Team Deathmatch Hardpoint Domination Activision ci tiene a precisare che ne verranno aggiunte ...

Activision svela modalità di gioco - mappe e personaggi di Call of Duty : Mobile : Activision ha svelato modalità di gioco, mappe e personaggi che saranno presenti nel suo prossimo gioco Android Call of Duty: Mobile che presenterà molti contenuti delle serie Modern Warfare e Black Ops. Activision dichiara che il beta test del gioco è in corso in India e verrà esteso ad altri paesi nei prossimi mesi. L'articolo Activision svela modalità di gioco, mappe e personaggi di Call of Duty: Mobile proviene da TuttoAndroid.

La beta di Call of Duty : Mobile disponibile su Android : si celebra il lancio con un nuovo trailer : Un paio di mesi fa, Activision ha annunciato un nuovo Call of Duty per piattaforme Mobile, Call of Duty: Mobile, che è essenzialmente un porting del gioco in precedenza disponibile solo per il mercato cinese, Call of Duty: Online. Quando il gioco è stato inizialmente annunciato, è stato anche rivelato che avrebbe ricevuto una beta durante l'estate e sembra che quel momento sia finalmente arrivato.Mentre i dettagli su quali paesi fanno parte del ...

Il prossimo Call of Duty ha una data di uscita? L'avrebbe rivelata un ex sviluppatore di Activision : I rumor intorno al prossimo Call of Duty stanno diventando sempre più forti, con l'ex creative strategist del franchise che suggerisce una data di uscita fissata all'inizio ottobre e il ritorno di un personaggio amato dai fan, riporta Onlysp.Robert Bowling, che ha lasciato Activision nel 2016, ha recentemente twittato un breve video che incorporava un'immagine fissa del franchise di Modern Warfare, con uno zoom lento sul volto mascherato del ...

Cosa succederebbe se Call of Duty incontrasse Goat Simulator? Goat of Duty è il folle progetto degli italiani di 34BigThings : Cos'hanno in comune Call of Duty e Goat Simulator? Al di là di essere entrambi degli incredibili successi commerciali apparentemente nulla ma la risposta a questa "annosa" domanda d'ora in poi sarà assolutamente ovvia: Goat of Duty.34BigThings, team italiano conosciuto soprattutto per l'ottimo Redout, sta lavorando su un progetto all'apparenza a dir poco folle che sembra effettivamente unire Call of Duty e Goat Simulator. Pensate a un gioco ...

Call of Duty 2019 pronto alla rivoluzione - grandi ambizioni per Activision : È ormai soltanto questione di settimane prima che Call of Duty 2019 abbia un nome effettivo di riferimento, sebbene qualche indizio su quale possa essere la saga c'è ed è anche piuttosto evidente. La presenza in cabina di regia di Infinity Ward sembra infatti proiettare il nuovo capitolo della serie verso Modern Warfare 4, attesa nuova iterazione che latita dalle scene da ormai troppo tempo: sarebbe quindi arrivato il momento di dare alla ...

La nuova patch di Call of Duty : Black Ops 4 introduce un nuovo specialista e molto altro : Anche se è già stato annunciato un nuovo capitolo della serie per il 2019, Call of Duty: Black Ops 4 continua ad aggiornarsi. La patch 1.17 introduce diverse novità, come nuove mappe, un nuovo specialista e inoltre va migliorare l'esperienza di gioco risolvendo alcuni bug minori.Come riporta Gamingbolt, le novità più interessanti riguardano l'aggiunta di Spectre (nuovo specialista direttamente da Black Ops 3 e il set di mappe multigiocatore ...

Activision sta lavorando su come tenere alto l'interesse dei giocatori di Call of Duty : I capitoli del franchise di Call of Duty anno dopo anno si riconfermano tra i titoli più redditizi, e se consideriamo che Activision lancia un nuovo capitolo ogni dodici mesi, è chiaro come il coinvolgimento dei giocatori possa scemare già dopo i primi tre mesi dal lancio a quanto sembra.Ebbene, riporta VG247, in occasione di una conferenza finanziaria, Activision Blizzard ha riconosciuto di dover fare di più per mantenere l'ampiezza della base ...

Call of Duty Black Ops 4 disponibile a 9 euro con l'Humble Monthly di giugno : Negli scorsi giorni hanno cominciato a diffondersi alcune voci secondo le quali Call of Duty Black Ops 4 sarebbe stato protagonista dell'Humble Monthly di giugno. A quanto pare avevano ragione e infatti la stessa Humble Bundle ha confermato che la presenza del titolo targato Activision.E' bene precisare che non stiamo parlando dell'edizione base del celebre FPS, bensì della Battle Edition, ovvero un pacchetto che vi darà accesso a tutti i ...

La saga di Call of Duty raggiunge 300 milioni di copie vendute : Activision ha oggi pubblicato i risultati finanziari relativi al primo trimestre del 2019, annunciando ai suoi investitori che la saga di Call of Duty ha raggiunto quota 300 milioni di copie vendute in tutto il mondo.Come riporta un Tweet del noto analista Daniel Ahmad, nel periodo che va da gennaio a marzo la compagnia ha registrato un fatturato di 1,83 miliardi di dollari (contro le previsioni di 1,72 miliardi), tuttavia le entrate ...

Il nuovo Call of Duty confermato da Activision : presto il reveal? : ... grazie soprattutto ad alcuni personaggi famosi che hanno svelato al mondo l'evento a porte chiuse in cui hanno avuto modo di provare con mano il nuovo Call of Duty, sappiamo che il gioco è già ...

Activision svelerà il nuovo Call of Duty entro la fine di giugno : Solitamente durante questo periodo dell'anno Activision annuncia ufficialmente il nuovo capitolo della saga di Call of Duty. Una tradizione che a quanto pare è destinata a continuare anche nel 2019.Come riporta Dualshockers, durante l'ultimo incontro con gli azionisti la compagnia ha infatti confermato che il nuovo titolo sviluppato da Infinity Ward, che secondo le sempre più insistenti voci di corridoio delle ultime settimane sarà Modern ...

Disponibile da oggi Call of Duty : Black Ops 4 Operation Spectre Rising : Treyarch ha reso Disponibile la nuova operazione di Call of Duty: Black Ops 4, che, prima su PS4, introduce nuove modalità, armi, mappe e lo specialista Spectre.Come segnala VG247.com, gli sviluppatori hanno rivelato la nuova operazione sul proprio account Twitter, insieme all'account Twitter ufficiale di Call of Duty.Operation Spectre Rising segue le orme di Grand Heist di febbraio e, come già detto, vedrà il ritorno dello specialista Spectre, ...