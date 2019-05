Il biliardino più caro del mondo

gqitalia

(Di domenica 19 maggio 2019) Quando si tratta di lusso, l’America guarda al vecchio continente. Lo dimostra il11 The Beautiful Game: presentato al Salone del Mobile di Milano nel lontano 2008, realizzato da artigiani europei, ora questoè finalmente in produzione. Chiunque può ordinarne uno, con tempi di realizzazione e consegna di circa 12-16 settimane, alla modica cifra di 85.000 € (11thegame.com). Punti di forza: il design ispirato agli stadi contemporanei, il piano luminoso, il segnapunti automatico a led. Ma per capire davvero di che cosa si tratta conviene guardare il video di presentazione. Dal massello al cristallo, biliardini preziosi Al Salone del Mobile di Milano appena concluso, Teckell ha presentato invece la sua rinnovata Calcio Balilla Collection, declinata in modelli differenti, realizzati seguendo processi artigianali e industriali che fondono tradizione e innovazione, ...

