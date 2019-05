I verdetti della Liga 2018-2019 | il Valencia strappa il quarto posto

Serie B - tutti i verdetti al termine della regular season : Venezia e Salernitana ai playout : Si è appena conclusa la regular season di Serie B. Ultima giornata in scena interamente alle 15, tutti i verdetti sono adesso definitivi. Rimane soltanto da capire quale sarà la terza squadra promossa in massima Serie dopo i playoff e quale la compagine retrocessa dopo i playout. Ecco i verdetti. PROMOSSE IN Serie A Brescia Lecce AI PLAYOFF Palermo Benevento Pescara Verona Spezia Cittadella ACCOPPIAMENTI Verona-Spezia: chi vince affronta ...

Serie C - tutti i verdetti della Regular Season 2018-2019 : Entella, Pordenone e Juve Stabia in B. Delineata la griglia per i primi turni di playoff di Serie CLa Serie C chiude la Regular Season. Alcuni verdetti devono ancora essere espressi attraverso playoff e playout, ma le squadre che devono ancora cambiare categoria sono soltanto quattro (una in B, le altre tra i dilettanti).Il tutto, ovviamente, senza tener conto degli ormai consueti stravolgimenti decisi in seno ai tribunali sportivi.Ecco un ...

Championship - il programma della 45^ giornata : in arrivo molti verdetti - tra promozione e salvezza : Sta per concludersi la stagione regolare di Championship, che torna in campo tra oggi e domani con la 45^ giornata. Non mancano le partite importanti in chiave classifica, che potrebbero emettere verdetti per quanto riguarda promozione, zona playoff e retrocessione. Ecco il programma della 45^ giornata.Championship, 45^ giornata: il Millwall ospita lo StokeIl turno di Championship in programma oggi si apre con Millwall-Stoke City. La ...