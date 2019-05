I sindacati si battano per un salario legato alla green economy

ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2019) L’appello all’unificazione deilanciato dal segretario della Cgil, Maurizio Landini, il primo maggio dpiazza di Bologna è chiaramente un tentativo di togliere la rappresentanza sindacale dlunga notte nella quale è immersa: organizzazioni sindacali in costante perdita di associati, incapaci di fare i conti col nuovo mondo del lavoro, fuori dai confini da essi tradizionalmente presidiati; i lavoratori flessibili, i lavoratori autonomi, le nuove professioni del progresso tecnologico e i disoccupati, giovani in particolare.attanagliati da consociativismo e corporativismo, la cui forza resiste dove ancora ci sono grandi aggregazioni di lavoratori del pubblico impiego e nel settore del terziario e delle utility, mentre diminuisce nell’industria in declino e nel commercio in forte crescita, smarrendo i connotati solidaristici e confederali. ...