Heavy Rain | Beyond | Two Souls e Detroit presto disponibili per PC

Detroit : Become Human - Heavy Rain e Beyond : Two Souls hanno una data di lancio per PC : Detroit: Become Human, Heavy Rain e Beyond: Two Souls avranno una versione anche per PC preceduta da una demo prima del lancio, e come riporta Dualshockers è finalmente affiorata anche una data di lancio.Sappiamo già che i giochi usciranno in esclusiva per l'Epic Games Store, e il primo ad uscire sarà Heavy Rain, programmato per il 24 giugno. La demo sarà invece disponibile a partire dal 24 maggio. Per quanto riguarda Beyond: Two Souls, il gioco ...