Guida Tv Lunedì 20 maggio | il Grande Fratello prosegue su Canale 5

(Di lunedì 20 maggio 2019) Programmi tv di20– Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:30 Il Commissario Montalbano -La luna di cartaRai 2 ore 21:20 A sud di Made in SudRai 3 ore 21:30 Report5 ore 21:40Rete 4 ore 21:25 Quarta repubblicaItalia 1 ore 21:30 Rogue One: A Star Wars Story 1a TvLa7 ore 21:15 I 4 figli di Katie ElderTv8 ore 21:25 The Karate Kid – Per vincere domaniNove ore 21:30 Little Big Italy 1a TvSerie e Film in Tv20Le Serie Tv in ChiaroRai 1 ore 21:25 Il Commissario Montalbano – La luna di cartaTopCrime ore 21:10 CSI New York 2×03-04Giallo ore 21:10 I misteri di BrokenwoodLe Serie Tv Sky/Premium del 20Sky Atlantic ore 21:15 Il Trono di Spade 8×05 1a Tv doppiata + 8×06 Finale V.O. Fox ore 21:15 Le Regole del delitto perfetto 5×13-14 1aTvFoxLife ore 21:05 Grey’s Anatomy 15×21 1a Tv + ...

