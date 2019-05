Golf | PGA Championship 2019 | Brooks Koepka ad un passo dalla gloria | avversari lontani

LIVE Golf - PGA Championship 2019 in DIRETTA : terzo giro - Francesco Molinari partirà alle 18. Prime partenze effettuate : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo giro del PGA Championship 2019, secondo Major della stagione di Golf, che vede al comando Brooks Koepka con un vantaggio abissale su tutti gli altri. Il -12 del numero 3 del mondo è da record, perché mai nessuno prima di lui era riuscito a girare in soli 128 colpi nelle Prime due giornate di un qualsiasi Major. Appare abbastanza inverosimile che Koepka possa continuare con questo ritmo ...

Golf - PGA Championship : Koepka fa il vuoto - Molinari “accorcia” - out Woods! : PGA Championship – Il campione in carica Koepka ha sette colpi di vantaggio sui secondi. Fuori anche Rahm e Garcia Brooks Koepka ha mantenuto alto il ritmo con un 65 (-5) anche nel secondo giro e con lo score di 128 (63 65, -12) ha fatto il vuoto nel PGA Championship, il major giunto alla 101ª edizione in svolgimento sull’ostico percorso del Bethpage Black Course (par 70), sede della Ryder Cup 2024, a Farmingdale, nello stato di New ...

Golf - PGA Championship 2019 : tutti gli occhi puntati su Brooks Koepka nel terzo giro. Francesco Molinari vuole continuare la risalita : Un solo nome è quello che si aggira nei corridoi di chiunque abbia un minimo a che fare con il Golf dopo le prime due giornate di PGA Championship: cosa farà Brooks Koepka dopo il -12 delle prime due giornate? Legittimo chiederselo, dal momento che il ventinovenne della Florida è stato fenomenale in queste prime 36 buche, che lo hanno visto andare via sostanzialmente senza alcun avversario all’infuori della propria ombra. Koepka, dopo aver ...

Golf - PGA Championship 2019 : Brooks Koepka da record - -12 dopo due giri. Francesco Molinari recupera ed è 26° - Tiger Woods non supera il taglio : Brooks Koepka è l’uomo dei record al PGA Championship. Sul Black Course, a Bethpage, il detentore di quello che oggi è il secondo Major dell’anno compie un’impresa spettacolare, chiudendo il secondo giro 12 colpi sotto il par, impiegandone 65 in questa giornata e realizzando, con un complessivo 128, un gran numero di primati: tra questi, meno colpi impiegati a finire due giri nella storia di Major, score migliore nella storia ...

LIVE Golf - PGA Championship 2019 in DIRETTA : secondo giro - Koepka riparte da -7. Francesco Molinari - Tiger Woods e altri big in cerca di riscossa : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo giro del PGA Championship 2019, secondo Major dell’anno in materia di Golf, che si disputa sul Black Course di Bethpage Black. Dopo il primo giro al comando c’è il vincitore dello scorso anno, Brooks Koepka: il ventinovenne della Florida è riuscito a chiudere in 63 colpi, 7 sotto il par, con un ritmo retto solo dal neozelandese Danny Lee (nato in Corea del Sud, a Incheon, ma a ...

Golf - PGA Championship : Brooks Koepka subito protagonista - Molinari e Woods in 51ª posizione : Brooks Koepka inizia alla grande il PGA Championship: il campione in carica ha stabilito il novo record del percorso. Dustin Johnson 9°, 51ª posizione per Molinari e Woods Brooks Koepka, leader con 63 (-7) colpi è stato il grande protagonista nella prima giornata del PGA Championship, il major giunto alla 101ª edizione in svolgimento sull’ostico percorso del Bethpage Black Course (par 70), sede della Ryder Cup 2024, a Farmingdale, nello ...

Golf - PGA Championship 2019 : partenza fulminante di Brooks Koepka! Soltanto Danny Lee resta a contatto - Francesco Molinari 51° : Si è conclusa la prima giornata del PGA Championship 2019, secondo Major del calendario Golfistico internazionale che raccoglie come di consueto le stelle del panorama mondiale. Sul difficile e temutissimo percorso del Bethpage State Park di Farmingdale, New York (USA), lo statunitense Brooks Koepka ha completato uno spettacolare giro in 63 colpi con il quale si è preso il comando della classifica provvisoria con lo score di -7. Il 29enne di ...

Golf - PGA Championship 2019 : Bethpage Black ospita il secondo Major della stagione. Tiger Woods e Molinari contro il meglio del pianeta : Il PGA Championship offre una propria veste nuova e diversa con l’edizione di quest’anno, che comincia tre mesi prima rispetto all’usuale collocazione, nel weekend che precede il Memorial Day. Il percorso è il molto difficile Black Course di Bethpage Black, un par 70 che nasconde un’immensa quantità di difficoltà al suo interno. Tiger Woods torna a entrare in un Major da detentore del precedente, con la vittoria del ...