Gli odori del corpo possono rivelare alcune malattie | anche il cancro

Salute : sentire Gli odori con la lingua - scoperti nuovi collegamenti tra i sensi : sentire gli odori con la lingua? Sembrerebbe un’inesattezza, ma secondo un nuovo studio le cellule del gusto nella lingua contengono gli stessi recettori degli odori di quelle del nostro naso. I risultati della ricerca suggeriscono che le interazioni tra i sensi dell’olfatto e del gusto, i componenti primari del sapore del cibo, potrebbero iniziare sulla lingua e non nel cervello, come si pensava in precedenza. Lo studio, ad opera ...