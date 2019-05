Gli internazionali di Roma e la crudele bellezza del tennis

Peugeot Unboring the Future aGli internazionali BNL : Con l’evento “Opening Celebration – Unboring the Future”, Peugeot Italia ha rinnovato il forte legame con il tennis italiano e gli Internazionali BNL d’Italia in particolare, in programma al Foro Italico fino a domenica 19 maggio. Anche a questo evento, cui hanno partecipato numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport tra cui Giovanni […] L'articolo Peugeot Unboring the Future agli Internazionali BNL sembra essere ...

Per qualcuno il ritiro di Federer daGli internazionali è una vera tragedia : Roma piange il dio del tennis, uscito di scena, con un forfait che ha raggelato i suoi fan più del gelo artico degli ultimi giorni romani, quando tutti aspettavano come una manna dal cielo il suo match contro Tsitsipas e già speravano di vederlo in semifinale, e poi in finale e domenica, chissà, trionfare del torneo romano che non ha mai vinto in vita sua. L'illusione però è durata una sola giornata, quella di giovedì 16 maggio, ...

Internazionali d’Italia - Djokovic in semifinale : vinta la battaGlia al terzo contro Del Potro : Internazionali d’Italia, Djokovic ha vinto in tarda serata il suo quarto di finale contro un ritrovato Del Potro Novak Djokovic si è imposto su Juan Martin Del Potro nei quarti di finale degli Internazionali Bnl d’Italia con il punteggio di 6-4, 6-7 (6-8), 6-4 dopo oltre tre ore di gioco. Il numero uno del mondo in semifinale affronterà Diego Schwartzman, ventiquattresimo della classifica e vincitore ai quarti contro il ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : nel venerdì dei ritiri la battaGlia Djokovic-Del Potro regna sovrana : Il venerdì dei ritiri: così può essere considerato il giorno dei quarti di finale agli Internazionali d’Italia, con la perdita di due dei pezzi più pregiati nel giro di poche decine di minuti senza poterli vedere in campo. Naomi Osaka al femminile e Roger Federer al maschile hanno deciso per il forfait, vittime illustri di un duro giovedì con il doppio turno. La giapponese e lo svizzero hanno lasciato il passo rispettivamente ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Novak Djokovic supera Juan Martin Del Potro dopo tre ore di stupenda battaGlia! : Una sfida straordinaria, lunga tre ore ed un minuto, incanta il pubblico di Roma: il serbo Novak Djokovic nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia di tennis batte con il punteggio di 4-6 7-6 (6) 6-4 l’argentino Juan Martin Del Potro al termine di un incontro bellissimo, nel quale il sudamericano manca anche due match point, e si qualifica per le semifinali dove domani sfiderà un altro argentino, Diego Schwartzman. Nel primo ...

Tennis - Roma : problema alla coscia Roger Federer si ritira daGli internazionali d’Italia : Un problema muscolare alla gamba mette fuori gioco Roger Federer, che è costretto al forfait. Lo svizzero, che giovedì negli ottavi aveva cancellato due matchpoint al croato Coric, lascia strada libera al greco Stefanos Tsitsipas, nuovo astro nascente del Tennis mondiale, che si qualifica così per le semifinali.Continua a leggere

Roger Federer si è ritirato daGli internazionali d’Italia : Il tennista svizzero Roger Federer, numero tre del ranking mondiale, si è ritirato dagli Internazionali di Roma per un problema alla gamba destra. Ieri Federer aveva disputato due partite del torneo, una di mattina e l’altra di pomeriggio, contro il

Federer si ritira daGli internazionali d’Italia : Roger Federer si ritira dagli Internazionali d’Italia. Lo svizzero lascia per un problema alla gamba destra. Ieri nelle ultime fasi del match contro Coric si toccava la gamba destra, iniziando ad avvertire qualche problema. Lo svizzero rilascerà un comunicato dopo aver effettuato i necessari accertamenti medici. Doveva giocare ai quarti contro Tsitsipas.

Federer si è ritirato daGli internazionali di Roma : Roger Federer si è ritirato dagli Internazionali Bnl d'Italia a causa di un infortunio alla gamba destra. Oggi avrebbe dovuto giocare i quarti contro Tsitsipas che accede così direttamente alla semifinale.

Nick Kyrgios perde la testa : cacciato daGli internazionali di tennis : Il bad boy ci è ricascato: Nick Kyrgios, tennista australiano di origine greca, sbotta agli Internazionali d’Italia a Roma, viene squalificato dall’arbitro e poi pesantemente multato. Durante l’incontro del 16 maggio contro il norvegese Casper Ruud, sul 6-3, 6-7, 2-1 per lo scandinavo, ha avuto un diverbio con il giudice di sedia prendendosi un penalty game per qualche parolaccia di troppo. Poi, persa la ragione, ...

Internazionali d’Italia – Prezzi dei biGlietti aumentati per l’arrivo di Federer : la reazione di Djokovic è sorprendente : Novak Djokovic e l’aumento dei Prezzi dei biglietti degli Internazionali d’Italia dopo la conferma della partecipazione di Roger Federer: il parere del serbo Si stanno svolgendo, tra polemiche, spettacolo e critiche, gli Internazionali d’Italia. Il tennis è protagonista indiscusso nella Capitale italiana, con i tanti match che stanno attirando al Foro Italico di Roma tantissimi appassionati. AFP/LaPresse La conferma della ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Federer - Nadal e Djokovic - che tris ai quarti! Giornata amara per Gli azzurri : E’ stato un giovedì ricchissimo agli Internazionali d’Italia. Nel tabellone maschile si è giocato sia per il secondo turno che per gli ottavi di finale, con tantissime partite. Andiamo a vedere quali sono stati i punti fondamentali di questa Giornata. Il RE DI Roma – Roger Federer torna nei quarti di finale al Foro Italico. Re Roger ha superato il doppio impegno odierno, battendo abbastanza agevolmente il portoghese Joao Sousa ...

