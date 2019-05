Giro d’Italia – Roglic | vittoria di tappa a 2° posto in classifica generale | “maglia

Giro d’Italia – Nibali nervoso - lo ‘Squalo’ fa chiarezza : “volevo concentrazione - mi sono arrabbiato con le telecamere perchè…” : Vincenzo Nibali spiega la natura del suo nervosismo nelle fasi precedenti all’inizio della sua cronometro: lo ‘Squalo’ infastidito dall’invadenza delle telecamere Vincenzo Nibali ha chiuso la cronometro della 9ª tappa del Giro d’Italia con un buon 4° posto. Lo ‘Squalo’ ha perso poco più di 1 minuto da Roglic, ma ha guadagnato su diversi altri big. Intervistato ai microfoni della ‘Rosea’ ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic devastante. Obiettivo difesa sulle Alpi. Ma la crono di Verona… : Sin da ottobre, da quando è stato svelato il percorso dell’edizione numero 102 del Giro d’Italia, si era capito che sarebbero state le cronometro a fare la differenza, soprattutto nella prima parte della Corsa Rosa. Così è stato fino ad ora: due prove contro il tempo e due vittorie, tra Bologna e San Marino, per Primoz Roglic, l’uomo più atteso da addetti ai lavori e bookmakers. Un po’ di fortuna, ma anche tantissima ...

Giro d’Italia 2019 : Valerio Conti difende bene la maglia rosa nella cronometro e il suo sogno continuerà fino alle Alpi : L’obiettivo oggi era uno solo, difendere la maglia rosa e Valerio Conti lo ha centrato. nella cronometro di San Marino il corridore della UAE-Team Emirates è riuscito a gestire bene lo sforzo in una tappa molto impegnativa, soprattutto per il diluivo sotto cui ha corso. Primoz Roglic faceva paura, ma il 26enne laziale è riuscito a limitare bene i danni. Infatti il suo distacco di 3’34? dallo sloveno è certamente elevato, ma come ha dichiarato ...

FOTO Giro d’Italia 2019 - Passo Gavia sommerso dalla neve! Il tappone è a rischio - strada innevata e “muri bianchi” : Situazione sempre più critica sul Passo Gavia dove il maltempo continua a imperversare: sono presenti muri di neve di addirittura 4 metri, la strada è totalmente imbiancata ed è impossibile arrivare ai 2621 metri s.l.m. Martedì 28 maggio dovrebbe passare da qui una tappa del Giro d’Italia ma a dieci giorni dall’evento c’è il concreto rischio che il gruppo non riesca a transitare dalla Cima Coppi: si continua a lavorare ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali supera l’esame delle cronometro e lancia la sfida a Roglic : sulle Alpi sarà battaglia : Ed ora la parola alle “montagne giuste“, come ha dichiarato Vincenzo Nibali al termine della cronometro Riccione-San Marino, nona tappa di un Giro d’Italia 2019 che finalmente sta entrando nel vivo e promette grandi emozioni nelle ultime due settimane. Alla vigilia della Corsa Rosa il piano dello Squalo appariva semplice e delineato: difendersi nella prima parte e poi scatenarsi sulle grandi vette Alpine. L’obiettivo era ...

Primoz Roglic ha vinto la cronometro Riccione-San Marino - nona tappa del Giro d’Italia : Il ciclista sloveno Primoz Roglic ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia, la cronometro Riccione-San Marino, 34 chilometri con arrivo in salita. Per Roglic è la seconda vittoria dopo quella ottenuta nella precedente cronometro corsa a Bologna come prima tappa.

Giro d’Italia - Roglic soddisfatto della sua “prestazione perfetta” nella crono : Giro d’Italia, Primoz Roglic ha vinto la cronometro odierna accorciando così le distanze sulla maglia rosa Conti “Questa è stata veramente una prestazione perfetta. Ho fatto un buon lavoro”. Lo dice Primoz Roglic dopo il successo nella nona tappa del Giro d’Italia, la cronometro di 34,8 km da Riccione a San Marino. “All’inizio sono andato regolare, poi ho dato tutto nella seconda parte. È bello ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - nona tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Diversi cambiamenti nelle Classifiche del Giro d’Italia al termine della nona tappa. La cronometro individuale di 34,8 km da Riccione a San Marino ha rivoluzionato la top 10 della classifica generale, in cui resta comunque al comando Valerio Conti (UAE-Team Emirates), che difende la maglia Rosa. Cambia invece il possessore della maglia bianca, con il francese Nans Peters (AG2R La Mondiale) che diventa il nuovo miglior giovane. Giulio ...

Giro d’Italia 2019 : la classifica dei favoriti. Roglic fa il vuoto su tutti - Nibali non è lontanissimo : Primoz Roglic fa il vuoto: la seconda cronometro del Giro d’Italia 2019 riesce a scombinare del tutto le carte in tavola in chiave classifica generale. Lo sloveno, pur non essendo in Maglia Rosa, ha già accumulato un gran vantaggio su tutti gli altri candidati alla vittoria finale. Andiamo a scoprire nel dettaglio la graduatoria aggiornata per quanto riguarda i favoriti. classifica favoriti Giro d’Italia 2019 (nona ...

Giro d’Italia - 11ª tappa da Carpi a Novi Ligure : ultima volata prima delle Alpi : Alla vigilia della prima tappa Alpina, che prevede la prima vera salita di questo 102° Giro d’Italia, il Montoso, la carovana rosa affronterà una frazione lunga che porterà i corridori da Carpi a Novi Ligure, lungo un percorso di 221 km. Il percorso dell’undicesima tappa La tappa numero 11 del Giro d’Italia 2019 si snoda su un percorso completamente pianeggiante lungo la Pianura Padana, con partenza dalla città di Carpi e arrivo dopo 221 km a ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Ho dovuto cambiare passo in salita - la pioggia ha inciso nella prima parte” : Due cronometro, due vittorie: Primoz Roglic è davvero dominante nella specialità. Da Bologna a San Marino con due performance super lo sloveno della Jumbo Visma è andato a guadagnare secondi su secondi su tutti i rivali in chiave classifica generale. La Maglia Rosa è ancora sulle spalle di Valerio Conti, ma lui è pronto ad indossarla appena arriveranno le salite. Oggi il secondo trionfo di tappa al Giro d’Italia 2019: è il grande favorito ...

Giro d’Italia - Nibali lancia la sfida : “ora entriamo nel vero Giro” : Giro d’Italia, Nibali si è ben difeso in questa prima settimana, adesso entreranno in scena le salite e le difficoltà vere della corsa La cronometro andata in scena oggi al Giro d’Italia ha visto trionfare Roglic, con Conti che ha mantenuto comunque la maglia rosa. Nibali si è difeso bene arrivando quarto nella crono, in attesa delle salite che tanto gli piacciono. Vincenzo Nibali ha parlato della sua prestazione odierna alla ...

Giro d’Italia 2019 - decima tappa Modena-Ravenna : si riparte il 21 maggio dopo il giorno di riposo. Orario d’inizio - altimetria e programmazione tv giornaliera : Con la cronometro di San Marino si chiuderà la prima settimana del Giro d’Italia 2019. La classifica generale dovrebbe cominciare ad assumere un aspetto maggiormente definito, ma gli uomini più attesi non avranno ancora avuto occasione di affrontarsi su salite lunghe e impegnative, che cominceranno soltanto nella seconda settimana. La decima frazione, in programma martedì 21 maggio dopo il giorno di riposo, sarà però ancora una volta riservata ...