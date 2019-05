Giro d’Italia – Oggi la 9ª tappa | percorso | altimetria e favoriti della cronometro

sportfair

(Di domenica 19 maggio 2019)laindividuale da Riccione a San Marino: tutto sulla nonadeld’Italia 2019 E’ tutto pronto per la nonadeld’Italia, l’ultimaprima settimanagara, primapausa di domani. I ciclisti dovranno disputare laindividuale, di quasi 35 km, da Riccione e San Marino: unda non sottovalutare, con un inizio pianeggiante che porta ad un finale sempre più in ascesa, con pendenze che toccheranno il 10% per poi portare al rettilineo finale di 300m. Roglic è il favorito numero 1, ma deve fare attenzione a Yates. Da non sottovalutare Vincenzo Nibali, che nellad’apertura ha dimostrato di saper far bene in questa prova. L'articolod’Italia –la 9ªRiccione-San Marino ...

giroditalia : ???? @FndoGaviria has abandoned the Giro d'Italia | ???? @FndoGaviria ha abbandonato il Giro d'Italia #Giro - giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 8 | Tappa 8 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @valerioconti93 Maglia Ciclamino… - giroditalia : A thrilling last kilometer of #Giro d’Italia 2019 | Stage 2! ?? | L'ultimo emozionante km della Tappa 2 del Giro d'I… -