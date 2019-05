Giro d’Italia 2019 | la classifica dei favoriti Roglic fa il vuoto su tutti | Nibali non è

Giro d’Italia - 11ª tappa da Carpi a Novi Ligure : ultima volata prima delle Alpi : Alla vigilia della prima tappa Alpina, che prevede la prima vera salita di questo 102° Giro d’Italia, il Montoso, la carovana rosa affronterà una frazione lunga che porterà i corridori da Carpi a Novi Ligure, lungo un percorso di 221 km. Il percorso dell’undicesima tappa La tappa numero 11 del Giro d’Italia 2019 si snoda su un percorso completamente pianeggiante lungo la Pianura Padana, con partenza dalla città di Carpi e arrivo dopo 221 km a ...

Giro d’Italia 2019 - decima tappa Modena-Ravenna : si riparte il 21 maggio dopo il giorno di riposo. Orario d’inizio - altimetria e programmazione tv giornaliera : Con la cronometro di San Marino si chiuderà la prima settimana del Giro d’Italia 2019. La classifica generale dovrebbe cominciare ad assumere un aspetto maggiormente definito, ma gli uomini più attesi non avranno ancora avuto occasione di affrontarsi su salite lunghe e impegnative, che cominceranno soltanto nella seconda settimana. La decima frazione, in programma martedì 21 maggio dopo il giorno di riposo, sarà però ancora una volta riservata ...

Giro d’Italia 2019 - domani il giorno di riposo (lunedì 20 maggio). Quando si riprende? Date - programma - orari e tv : Il Giro d’Italia 2019 osserverà il primo giorno di riposo lunedì 20 maggio, la Corsa Rosa si ferma dopo nove tappe: i ciclisti avranno il modo di ricaricare le batterie in vista di una seconda settimana che regalerà le prime vere salite con i tapponi del Lago Serrù e di Courmayeur. Dopo la cronometro individuale da Riccione a San Marino, la classifica generale si è delineata e si sono evidenziati dei distacchi interessanti tra i vari big ...

Giro d’Italia : 10° tappa da Ravenna a Modena - occasione per gli sprinter : Dopo le fatiche della cronometro di domenica, con arrivo a San Marino, e dopo il primo dei due giorni di riposo di questa 102esima edizione del Giro d’Italia, la carovana rosa riparte martedì 21 maggio da Ravenna per una breve frazione che porterà il gruppo a sprintare sul traguardo di Modena. Il percorso della decima tappa La decima tappa del Giro d’Italia 2019 è una delle più brevi di questa edizione con i suoi 145 km e porterà i corridori da ...

Giro d’Italia 2019 - pareti di neve da 4 metri sul Gavia! A rischio il tappone col Mortirolo : si libererà la strada? : Ci sono pareti di neve alte fino a 4 metri sul Passo Gavia. Questa è la situazione sulla Cima Coppa del Giro d’Italia 2019, mancano appena nove giorni alla tappa regina della Corsa Rosa (in programma martedì 28 maggio) ma il rischio di non riuscire a transitare sul GPM è molto concreto. Elio Moretti, Presidente della Provincia di Sondrio, ha dichiarato che le operazioni di sgombero sono difficili a causa delle copiose nevicate ...

Alpi BOOM BOOM - oltre 10 metri di Neve a metà Maggio : corsa contro il tempo per il Giro d’Italia [FOTO e VIDEO] : Le Alpi sono letteralmente sommerse di Neve, soprattutto nelle aree di confine tra Italia e Austria, nei settori orientali dell’arco Alpino. Sulle Alpi retiche, proprio tra Italia e Austria, si segnalano fino a 20 metri di accumulo sul Passo del Rombo (2.470 metri) per accumuli eolici e valanghivi. Più mediamente, varie località intorno ai 2.000 metri di altitudine raggiungono i 10 metri di accumulo. Si lavora in modo particolarmente ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di martedì 21 maggio Ravenna-Modena : paesi - Comuni e Province attraversati. Quando passa il Giro sotto casa tua? : martedì 21 maggio si correrà la Ravenna-Modena, decima tappa del Giro d’Italia 2019: il gruppo, dopo il giorno di riposo, dovrà percorrere 145 km totalmente pianeggianti, non ci sarà nemmeno un metro di salita e la frazione è ovviamente rivolta ai velocisti che non si faranno scappare questa occasione. Il percorso molto semplice si snoderà interamente in Emilia-Romagna, verranno attraversate le Province di Ravenna, Bologna e ...