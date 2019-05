Gatto Sokoke | descrizione e carattere

ideegreen

(Di domenica 19 maggio 2019) Dal nome potrebbe essere una creatura giapponese ma non è così. Ilè di origine africana ed è arrivato in Europa partendo da un paese inusuale per quanto riguarda l’importazione di gatti: la Danimarca. Non si tratta di una razza molto nota e diffusa in Italia e vale la pena di conoscerne le caratteristiche anche se potrebbe essere non banale procurarsene un esemplare da tenere nelle nostre case. (altro…)Idee Green.