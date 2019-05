Francesca De Andrè | le prove del tradimento di Giorgio Tambellini | Erano molto

Mila Suarez : la querela a Francesca De Andrè e la lite con Alex Belli a Domenica Live (video) : Mila Suarez, ospite, oggi, dell'ultima puntata di 'Domenica Live', ha confermato l'intenzione di voler querelare l'ormai ex compagna, Francesca De Andrè, dopo le tantissime offese ricevute durante la sua permanenza nella casa del 'Grande Fratello 16':prosegui la letturaMila Suarez: la querela a Francesca De Andrè e la lite con Alex Belli a Domenica Live (video) pubblicato su Gossipblog.it 19 maggio 2019 17:48.

Grande Fratello - Gennaro non molla Francesca De Andrè : la confessione : Francesca De Andrè allontana Gennaro Lillio del GF 16, ma lui non molla Che Gennaro Lillio sia attratto molto dalla popolare concorrente del Grande Fratello 2019, Francesca De Andrè pare davvero non essere un mistero per nessuno. Tuttavia quest’ultima è fidanzata, e anche nella giornata di ieri ha allontanato Gennaro e le sue avance, asserendo di vederlo solo ed esclusivamente come amico. Quest’ultima avrà detto il vero? Intanto in ...

Grande Fratello : qualcuno in casa lascia sempre il bagno sporco. Francesca De André - discustosa - sbotta! Ecco cosa é successo : Il mese scorso Francesca De Andrè ha trovato un assorbente usato nel bagno del Grande Fratello. “Io sono schifata. Ma che è un porcile? Ma nemmeno nei bagni pubblici. Nemmeno nei bagni delle discoteche.... L'articolo Grande Fratello: qualcuno in casa lascia sempre il bagno sporco. Francesca De André,discustosa,sbotta! Ecco cosa é successo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GF 16 : Mila pronta a querelare Francesca De André per maltrattamenti : Continua la rivalità tra Mila Suarez e Francesca De André al Grande Fratello 16, anche dopo che la modella marocchina è stata eliminata dal reality show. Lo scorso lunedì, infatti, la ragazza, per via del televoto, è stata costretta a lasciare la casa più spiata d'Italia, ma il suo ritorno alla vita di tutti i giorni non è stato affatto facile. Di recente Mila ha pubblicato delle storie su Instagram dove ha fatto presente quanto sia difficile ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè verso il disastro : la querelano fuori dalla casa - una gravissima accusa : Un brand molla Francesca De Andrè e la ex inquilina Mila Suarez la querela. Il Grande Fratello si sta rivelando sempre più rovinoso per la figlia di Cristiano e nipote di Fabrizio De Andrè. "Buonasera a tutti - scrive su Instagram la marocchina, già definita Belen di Parma - , scusatemi siete davver

Grande Fratello 16 - Mila Suarez denuncia Francesca De Andrè? : Nervi tesi al Grande Fratello 16: eliminata nel corso della puntata di lunedì scorso, Mila Suarez sta seriamente pensando di rivolgersi ai suoi avvocati per verificare gli estremi di una denuncia nei confronti di Francesca De Andrè. Ecco cosa ha scritto in una storia su Instagram: “Buonasera a tutti, scusatemi siete davvero in tanti a scrivermi in questi giorni. Vi chiedo scusa per la mia assenza ma non sto bene a livello morale e ...

Io sono schifata... Questo bagno è un porcile! Francesca De André sbotta di nuovo : Francesca De André sbotta nella casa del Gf dopo che i suoi coinquilini non sono troppo né ordinati né puliti. Francesca era andata in bagno per fare le sue cose private, quando si è accorta che una sua inquilina aveva lasciato un assorbente intimo in bella mostra. "Io sono schifata. Ma che è un porcile? Ma nemmeno nei bagni pubblici. Nemmeno nei bagni delle discoteche. Ragazze è disgustoso. Ma ci rendiamo conto? Io sono senza parole. Ma che ...

Mila Suarez contro Francesca De André : “Sto male. Bullismo e razzismo sono reati” : Mila Suarez sta male: l’ex concorrente del Gf 16 vuole denunciare Francesca De André Mila Suarez al Grande Fratello 16 si è più volte scontrata con Francesca De André. Durante le loro discussioni, all’interno della Casa, sono spesso volate parole grosse che, nella maggior parte dei casi, hanno lasciato a bocca aperta i telespettatori. Adesso […] L'articolo Mila Suarez contro Francesca De André: “Sto male. Bullismo e ...

Grande Fratello ... Mila Suarez denuncia Francesca De André per maltrattamenti? : Lo scontro tra Francesca De André e Mila Suarez pare continuare anche dopo l'eliminazione della modella. La ragazza nelle scorse ore ha visto i suoi avvocati per trovare un modo di tutelarsi per i "maltrattamenti" subiti all'interno della Casa del Grande Fratello 16. Il motivo di questa forte antipatia tra le due troverebbe le radici nell'amicizia che Francesca De André avrebbe con Alex Belli, ex compagno di Mila Suarez. La nipote di ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè scopre due orrori nel bagno : "Un porcile" : Francesca De Andrè ha dovuto fare una raccapricciante scoperta nel bagno del Grande Fratello. La nipote di Faber ha trovato la stanza in condizioni disastrose, con un assorbente usato lasciato in bella mostra: "Io sono schifata - si è lamentata la ragazza - Ma che è un porcile? Ma nemmeno nei bagni

GF16 - Guendalina Canessa al fidanzato di Francesca De Andrè : "Ho saputo alcune cose - non voglio doverti spezzare il braccino" : Vi avevamo già parlato della presunta scappatella di Giorgio Tambellini, attuale fidanzato di Francesca De Andrè - concorrente del Grande Fratello 16 che - dopo essere stato paparazzato con una bella ragazza bionda è stato stavolta fotografato e ripreso in un video (che Barbara D'Urso ha dichiarato mostrerà questa domenica a Domenica Live) con una prorompente mora, tale Francesca Gottardi, ex compagna di Francesco Oppini, figlio di Alba ...

GF16 - Francesca De Andrè tradita nuovamente dal fidanzato? Ecco le foto - forse c’è un bacio : Francesca De Andrè sta per ricevere una nuova batosta amorosa, alcune foto mostrano il suo fidanzato in compagnia di una mora Si complica la situazione amorosa di Francesca De André. Dopo il chiarimento col fidanzato Giorgio al Grande Fratello 16 spuntano nuove foto del ragazzo con un’altra. Questa volta non Rosi, la bionda influencer che … Continue reading GF16, Francesca De Andrè tradita nuovamente dal fidanzato? Ecco le foto, forse ...

Mattino 5 - Franco Terlizzi furioso con Francesca De Andrè : 'Lei è una maleducata' : Questa mattina durante una nuova puntata di Mattino 5, tra la parterre degli ospiti sono tornati Franco Terlizzi e Cristian Imparato. L’ex pugile ha commentato lo scontro avvenuto tra Michael Terlizzi e Francesca De Andrè. Per chi se lo fosse dimenticato, nelle scorse ore Michael è rimasto piuttosto perplesso sulla nomination di Francesca. Quest'ultima prima ha cercato di spiegare le sue ragioni. In un secondo momento ha fatto capire che molti ...

GF16 - Francesca De Andrè offesa ancora una volta da un vip che sta fuori la casa : Grande Fratello, la concorrente che più fa parlare di sè è la De Andrè che sta ricevendo critiche da ogni dove. Questa volta le offese e le critiche arrivano da un altro personaggio televisivo, il padre di Michael Terlizzi Giorni non proprio semplicissimi questi per Michael Terlizziall’interno della casa più spiata dagli italiani. Il motivo? il … Continue reading GF16, Francesca De Andrè offesa ancora una volta da un vip che sta fuori la ...