optimaitalia

(Di domenica 19 maggio 2019) Non pochi clienti, in queste ore, sono stati contatti da unche si spaccia come collegato aie attraverso il quale sedicenti operatori parlano della possibilità di aggirare le ultime rimodulazioni dell'azienda con un cambio tariffario. Qualcuno potrebbe cadere in unatrappola che corre attraverso comunicazioni telefoniche ben orchestrate ma che nulla hanno a che fare con il vettore in questione. Giusto dunque mettere in guardia i nostri lettori per evitare cattive sorprese.Chiariamo subito che non è affatto la prima volta che sventiamo tentativi diai danni dei clientiappunto. Qualche mese fa era stata la volta di un contatto via presunta chat di assistenza WhatsApp dell'operatore (che in realtà non esiste realmente). Ora la minaccia corre attraverso un canale un po' più tradizionale: un call-center preposto che si manifesta con una ...

OptiMagazine : Finto numero servizi #Vodafone con prefisso di Torino, nuova truffa in piena fase rimodulazioni… - DavidePatitucci : Il caso #Montante, finto paladino dell'#antimafia, raccontato da @claudiofava1 nell'ultimo numero di @FqMillennium:… - enchantedlena : RT @naroscientspin: Se non sceglie Natalia è palesemente FINTO. Ha sempre avuto occhi solo per lei, tremila paranoie per delle stronzate, t… -