Festa islamica rischia di saltare a causa della pioggia | parrocchia di Sant’Andrea

(Di domenica 19 maggio 2019) Lava di farlae allora lavicina ha prestato il salone. E’ successo ieri sera a Bologna, in zona Barca, dove da tempo e’ in piedi un percorso di integrazione e di dialogo interculturale e interreligioso, che coinvolge il quartiere Reno e alcune parrocchie del territorio. Ieri era in programma l’Iftar, momento di condivisione del cibo nell’interruzione del digiuno quotidiano del periodo del Ramadan e doveva tenersi in piazza Giovanni XXIII, a pochi metri dal centro islamico. Ma il maltempo stava minacciando l’iniziativa e così la vicinadi Sant’Andrea Apostolo ha messo a disposizione i suoi locali e la cena, per oltre cento persone, si è potuta tenere al coperto. L'articolodidi Sant’Andrea Apostolo salva il Ramadan ...

