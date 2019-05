“Fascisti” | l’eterna scorciatoia di usare il termine sbagliato | da Trump a Salvini “Veri

ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2019) Eccolo, lo riconoscono tutti. “All’armi, all’armi”. Riemerge camuffato, senza camicie nere, senza passo dell’oca e manganelli, si finge un altro per infiltrarsi e ricominciare come l’ultima volta, cent’anni dopo. Fascismo! avvertono giornalisti, scrittori, politici, social. Fascisti!: ai partiti personali, a chi cambia la Costituzione, a chi fa le leggi elettorali, a chi vuole superare la democrazia rappresentativa, ai ministri muscolari, a quelli che usano le istituzioni per la propaganda, a chi delle regole sembra che se ne frega, per l’appunto. Fascisti!: ai populisti, ai sovranisti, agli autoritari, ai reazionari, ai razzisti, ai violenti, ai maschilisti. Fascisti!: a, alla Le Pen, a Orbàn, a Erdoğan, a, a Bolsonaro. Eppure – tolta la parrucca e ripulito il trucco – quello che ci si ritrova davanti non è mai fascismo, quello ...

