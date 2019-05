Fair play finanziario | Milan e Uefa cercano l’accordo

Inter e Fair play Finanziario - gli impatti sul calciomercato : Fair Play Finanziario Inter – L’annuncio ufficiale da parte della Uefa che l’Inter è uscita dal settlement agreement siglato nel maggio 2015 per la violazione dei parametri del Fair Play Finanziario nelle stagioni precedenti è senza dubbio una notizia positiva per il club nerazzurro e per i suoi tifosi. Ma il venire meno del settlement agreement, […] L'articolo Inter e Fair Play Finanziario, gli impatti sul calciomercato ...

Inter : «Società solida - rispetteremo il Fair play Finanziario» : «La Investigatory Chamber del Club Financial Control Body dell’UEFA ha annunciato oggi che in seguito alla verifica del bilancio al 30 giugno 2018, F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha soddisfatto i requisiti di break-even cumulativo del Settlement Agreement firmato nel maggio 2015 e pertanto è uscita dal regime di Settlement Agreement». E’ quanto si legge in […] L'articolo Inter: «Società solida, rispetteremo il Fair Play ...

Inter - sospiro di sollievo : Fair play finanziario - i conti sono ok : Buone notizie da Nyon per l’Inter. Obiettivi raggiunti in ottica fair play finanziario e possibilità di muoversi liberamente senza i paletti imposti dai regolamenti europei. Attraverso un comunicato, l’Uefa ha reso noto che la “Camera di Investigazione dell’Organo di Controllo finanziario dei Club ha fornito un aggiornamento sul monitoraggio dei settlement agreement firmati con quattro club negli anni scorsi, e che ...

Il Manchester City è stato rinviato a giudizio per le presunte violazioni del Fair play finanziario : Il Manchester City è stato deferito al collegio giudicante della Commissione di controllo finanziario della UEFA — l’organo che vigilia sul rispetto del Fair play finanziario — al termine dell’inchiesta sulle origini di alcune entrate del club. L’inchiesta era stata aperta

Manchester City - arriva il deferimento : violato il Fair play Finanziario : Qualche giorno fa i media inglesi avevano avanzato l’ipotesi del rischio di esclusione dalla Champions League per il Manchester City a causa di presunte violazioni delle norme del Fair Play Finanziario. Le conseguenze ancora non sono state decise, ma intanto la squadra fresca campione d’Inghilterra è stata deferita. L’organo europeo ha “deferito il City alla camera giudicante dell’organo di controllo ...

Prossima Champions a rischio : infranto il Fair play finanziario : Manchester City Champions a rischio Il Manchester City di Pep Guardiola, ha vinto la Premier League ma dopo poche ore dal trionfo, il New York Times lancia l’allarme, secondo il quotidiano il City potrebbe essere escluso dalla Champions League. I motivi sarebbero legati a presunte irregolarità finanziarie, commesse nel 2014. Il controllo finanziario della UEFA si sarebbe incontrato a Nyon, due settimane fa, concordando sulle ...

Calcio : il Manchester City rischia l’esclusione dalle Coppe europee per violazione del Fair play Finanziario risalente al 2014 : Un vero e proprio fulmine a ciel sereno scuote il mondo del Calcio. I campioni d’Inghilterra del Manchester City potrebbero rischiare l’esclusione dalle Coppe europee in vista della prossima stagione. Stando a quello che rivela il New York Times, la società inglese non avrebbe rispettato i parametri del Fair Play Finanziario e la sanzione potrebbe essere più importante del blocco del mercato. La compagine di Pep Guardiola, infatti, ...

Giro d’Italia - Fair-play Gaviria : “Viviani meritava vittoria” : Le parole di Elia Viviani facevano trasparire felicita' e soddisfazione. Sembrava essersi tolto un peso, il campione italiano su strada, dopo avere preceduto tutti sul traguardo di Orbetello. "Mi dispiace avere sentito un contatto con Moschetti, ma e' avvenuto ai -70 metri, niente di particolare. Non era facile prendersi questa tappa con il vento", aveva commentato a caldo. Invece, proprio il contatto con Moschetti ai -70 metri, ma soprattutto ...

Il Manchester City rischia l’esclusione dalla Champions per aver violato il Fair play finanziario : Il Manchester City, neo campione di Premier League, potrebbe essere escluso dalla Champions League. Secondo quanto riportato dal New York Times, i Cityzens avrebbe infranto le regole del Fair-play finanziario e per questo motivo la Uefa potrebbe chiederne l’esclusione per la prossima stagione di Champions. La decisione potrebbe essere presa al termine delle indagini durate vari mesi sulle violazioni delle regole per gran parte ...

Giro d’Italia – Fernando Gaviria - che Fair play : “Viviani sempre corretto - decisione ingiusta. La mia vittoria non vale” : Elia Viviani declassato dopo la vittoria della terza tappa del Giro d’Italia a causa di un’irregolarità nella volata: vittoria a Gaviria. Il colombiano mostra tutta la sua solidarietà al ciclista italiano Finale incredibile nella terza tappa del Giro d’Italia. Elia Viviani ha vinto ‘in strada’, ma è stato declassato al termine della corsa a causa di un’irregolarità nella volata. Il ciclista ...

Football Leader 2019 - a Cairo il premio Financial Fair Play : Premi Football Leader 2019 – Si avvicina sempre di più l’evento “Football Leader 2019”, il premio dell’Assoallenatori che riconosce e celebra il valore della Leadership nel mondo del calcio, e vengono svelati altri due premiati della VII edizione. Si tratta del Torino, nella persona del presidente Urbano Cairo, e di Nicolò Zaniolo della Roma. Il […] L'articolo Football Leader 2019, a Cairo il premio Financial Fair Play è stato ...

Juve-Allegri : una scelta legata al Fair play Finanziario : Secondo la Gazzetta dello Sport c'è però un nodo che frena Agnelli ed è legato al Fair Play Finanziario. L'ingaggio di Allegri e dello staff pesa a bilancio, al lordo, per circa 15 milioni di euro a ...

'Congratulations' - lezione di Fair play del Barcellona dopo l addio alla Champions : Il Barcellona dà l'addio alla Champions con una lezione di fair play. A pochi minuti dalla pesante sconfitta contro il Liverpool, 4-0, il club catalano scrive su Twitter 'Congratulations'. Un gesto ...

Il Fair play a parole della Torino juventina : "I granata in Coppa? Un bene per la città" : La Torino del calcio si divide e aspetta il fischio d'inizio con il cuore pieno di speranze. Capita a ogni derby, ma questa sera è diverso. Perché al fischio d'inizio delle ore 20,30 all'Allianz ...