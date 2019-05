Ex coniuge si vendica con il marito portandogli via dalla casa il water

baritalianews

(Di domenica 19 maggio 2019) Aveva atteso da tempo quel momento. Probabilmente, più dell’aspetto economico, la sua voleva essere una sorta di resa dei conti dopo la fine di un matrimonio, dopo che era stata costretta a lasciare unache sentiva ancora sua. Ha approfittato che l’exsi allontanasse da Isernia per mettere in atto il suo piano: portarsi via parte della mobilia. Peccato, però, che i risultati non sono stati quelli sperati e la vicenda è finita con una denuncia per l’isernina. I Carabinieri della Compagnia di Isernia hanno segnalato alla Magistratura unalinga isernina per danneggiamento e appropriazione indebita. La donna, separata legalmente, approfittando dell’assenza dell’exha asportato dall’abitazione – già in uso ad entrambi e di cui conservava una copia delle chiavi – gran parte dei mobili, porte interne e persino parte dei servizi. Il tutto sembrava procedere ...