Eurovision | Mahmmod sfiora la vittoria facendo ballare tutti con il brano ' Soldi'

(Di domenica 19 maggio 2019) Hato laieri sera all'song contest il cantante Mahmood. Con il" con cui ha trionfato al Festival di Sanremo è arrivato secondo ottenendo solo ventisette punti in meno del primo classificato. In totale, Mahmood ha ottenuto sommando sia i voti della giuria che quelli del televoto ben 465 punti. A salire sul podio, è stato rispettandoi pronostici che da giorni lo davano per favorito, l'olandese Duncan Laurence con 492 punti totali. Con il"Arcade" è riuscito dopo ben quarantaquattro anni a riportare il microfono di cristallo nei Paesi Bassi, esattamente ad Amsterdam. Anche se giunto secondo, quello di Mahmood è stato comunque un ottimo risultato, uno dei migliori degli ultimi anni per l'Italia. Inoltre, sempre con il", si è aggiudicato il premio come miglior composizione. Sbirciando dietro le quinte, si è poi anche visto ...

