Europee | Pietro Bartolo candidato nel Pd | mi chiedo quale schizofrenia ci sia dietro

ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2019) In questi giorni è virale il post su Facebook di una studentessa di Medicina dell’Università di Modena che racconta con parole vivide di aver assistito a una lezione universitaria del dottor, il “medico dei migranti” di Lampedusa. Leggiamo del suo apprendere, dapprima con distrazione, poi con crescente coinvolgimento, come sempre accade davanti a un testimone, dell’esistenza di una carneficina che ha luogo nel Mediterraneo e in Libia.racconta di un tappeto di cadaveri stratificati nella stiva di una barca, calpestati e asfissiati durante un naufragio, di donne violentate, di bambini ridotti a scheletri, di corpi scuoiati vivi nei campi libici. Sono immagini che forano il muro dell’indifferenza, che scuotono le coscienze intorpidite. L’umile e ostinato lavoro del dottorè stato un faro per tanti profughi e anche per tanti attivisti che negli anni hanno ...

daniela39962388 : RT @mattruffoni: 'L'Italia non è di Salvini, dobbiamo salvarla': parla il medico di Lampedusa candidato alle europee - mattruffoni : 'L'Italia non è di Salvini, dobbiamo salvarla': parla il medico di Lampedusa candidato alle europee - giusi59campioni : @prof_pietro @CarloCalenda Ti dò ragione..Per ora teniamoci questo poi alle politiche se non cambiano disco vedremo… -