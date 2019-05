Europee | l’odissea alle urne di milioni di disabili | tra barriere e poca assistenza

ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2019), scale,anguste, mancanza del voto assistito e di schede elettorali ad hoc. È l’odissea chediin tutta Ue si apprestano a vivereelezionidel prossimo 26 maggio. Di più, perché a circa 800mila persone contà intellettive verrà negato il diritto di voto, a causa delle norme nazionali in vigore in 16 Stati membri, tra cui non c’è l’Italia. Lo denuncia il Comitato economico e sociale europeo (Cese) nella sua relazione informativa che illustra lo stato di avanzamento sul tema. Lo studio, intitolato, “I diritti reali delle persone contà di votareelezioni del Parlamento europeo”, dimostra che nonostante esistano leggi e documenti vincolanti che garantiscono i diritti deinell’Unione europea, centinaia di migliaia di loro avranno difficoltà a esercitare il proprio voto. Anche in Italia, con diverse ...

