Euro Under-17 | Olanda troppo forte | l’Italia cede 4-2

(Di domenica 19 maggio 2019) Orange avanti di tre reti dopo 45’. Colombo scuotema non basta, a Dublino finisce 4-2.La vendetta è un piatto che va gustato freddo..anzi freddissimo. Perchè quella che in molti (noi compresi) si auspicavano potesse essere la rivalsa per la scorsa edizione dell’peo17 si è invece trasformata in nuova debacle che ri-lancia l’sul gradino più alto del podio.Un peccato, soprattutto per i ragazzi che avevano fin qui fatto cammino netto vincendo tutte le gare e lasciando le briciole agli altri. La verve Orange si è però manifestata fin dai primi minuti con un predominio a tuttocampo culminato dopo 20’ con il vantaggio di Hansen, lesto a sfruttare una disattenzione difensiva. I ragazzi di Nunziata si schiacciano e prima dell’intervallo subiscono anche le reti di Bannis e Maatsen.L’ingresso di Colomba per Ruggieri nella ripresa da una leggera scossa, il ragazzo ...

