Elezioni Europee, Fucito (La Sinistra): “Puntiamo ai grillini delusi, serve unità a sinistra” (Di domenica 19 maggio 2019) "La Sinistra" prova a vincere la sfida di superare la soglia di sbarramento del 4%. "Convinceremo i grillini delusi sull'incongruenza del patto di governo con la Lega che mortifica il Sud" spiega il presidente del consiglio comunale di Napoli. "Lavoriamo con pazienza e meticolosità all'unità della Sinistra. De Magistris avrebbe fatto bene a candidarsi".



