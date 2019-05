Elezioni europee 2019 Irlanda | guida | candidati e data voto

Elezioni europee - Fucito (La Sinistra) : “Puntiamo ai grillini delusi - serve unità a sinistra” : "La Sinistra" prova a vincere la sfida di superare la soglia di sbarramento del 4%. "Convinceremo i grillini delusi sull'incongruenza del patto di governo con la Lega che mortifica il Sud" spiega il presidente del consiglio comunale di Napoli. "Lavoriamo con pazienza e meticolosità all'unità della sinistra. De Magistris avrebbe fatto bene a candidarsi".Continua a leggere

Conchita Wurst - appello per le Elezioni europee/ "Andate a votare - sono importanti" : Conchita Wurst, appello in vista delle elezioni europee per la nota trans: "Andate a votare, sono le più importanti di sempre"

Elezioni europee - Silvio Berlusconi prevede il “cartellino rosso” per il governo Conte : Per il leader di Forza Italia e candidato alle Elezioni europee del prossimo 26 maggio non ci sono dubbi: alle urne gli italiani bocceranno l'alleanza di governo fra Lega e Movimento 5 Stelle. E rilancia l'idea di una fine prematura della legislatura e di nuove Elezioni politiche con la coalizione di centrodestra unita.Continua a leggere

Europee 2019 - Mentana 'chiude' la campagna elettorale e Propaganda Live slitta a lunedì 27 con uno speciale post Elezioni : La settimana decisiva per la campagna elettoriale annovera stop eccellenti (e inattesi) e appuntamenti speciali: se Rai 1 cancella Che Fuori Tempo che Fa per piazzare Porta a Porta nella seconda serata del lunedì, su La7 Enrico Mentana scalda i motori per quella che ha definito "La madre di tutte le maratone".prosegui la letturaEuropee 2019, Mentana 'chiude' la campagna elettorale e Propaganda Live slitta a lunedì 27 con uno speciale post ...

Elezioni europee - per il post c'è il piano di Berlusconi : 'Mario Draghi premier' : L'appuntamento con le Elezioni europee è sempre più vicino. C'è attesa per capire quale sarà il responso delle urne, perché offrirà diverse chiavi di lettura. La prima riguarderà l'indirizzo che prenderà l'Europa e se davvero il 2019 rappresenterà il momento in cui l'assemblea di Bruxelles acquisirà un indirizzo dettato da nuove correnti che si muovono in Europa: dai grillini in Italia ai gilet gialli in Francia, passando per l'escalation di ...

Elezioni europee 2019. In Repubblica Ceca e Slovacchia avanzata degli euroscettici : C’è un altro Paese, oltre al Regno Unito, in cui il dibattito sull’uscita dall’Unione europea è costantemente attivo. In cui lo scontro tra europeisti ed euroscettici si fa sempre più vivo. È la Repubblica Ceca. I dati di Eurobarometro evidenziano come, alla vigilia delle Elezioni per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo, i cechi siano tra i più diffidenti nei confronti dell’Unione ...

Guida alle Elezioni europee in Irlanda : Innanzitutto si vota il 24 maggio, e non il 26 come in Italia: e oltre alle europee ci sarà anche un referendum per liberalizzare la legge sul divorzio

Elezioni europee - sfida su Facebook : Salvini spende più di tutti - M5S (quasi) assente : Operazione trasparenza su Facebook: è ora possibile consultare le campagne politiche sponsorizzate dai partiti in lizza, scoprendo quanto è stato stanziato per ciascun post, da chi, per raggiungere quale pubblico...

Elezioni europee : 427 milioni di elettori alle urne - britannici compresi : Fra il 23 e il 26 maggio, quasi 727 milioni di cittadini dell'Ue (per la precisione 426.828.171) saranno chiamati a votare nei 28 Paesi membri per rinnovare il Parlamento europeo, eleggendo 751 eurodeputati. Si voterà il 23 maggio in Olanda e Regno Unito, il 24 maggio in Irlanda, il 24 e 25 maggio in Repubblica ceca, il 25 maggio in Lettonia, Malta e Slovacchia, e il 26 maggio in tutti gli altri Paesi, Italia compresa. Parteciperà anche il ...

Elezioni europee - Castaldo (M5s) : “Attacchi Salvini su migranti grave errore - chieda scusa a Conte” : Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente uscente del Parlamento europeo e candidato del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Centro, parla delle prossime Elezioni europee e delle divergenze tra i due alleati di governo, augurandosi si tratti solamente di "campagna elettorale". Castaldo si rivolge anche a Matteo Salvini, dopo le sue parole in tema di migranti sul presidente del Consiglio: "Spero abbia modo di ravvedersi e di chiedere scusa a ...

Elezioni europee - la canzone neomelodica che invita al voto. “Ue!” di Lorenzo Baglioni spiega l’Unione con ironia : Lorenzino D’Angelo, alias Lorenzo Baglioni, lancia oggi UE!, esempio unico di canzone didattica-neomelodica sulle istituzioni comunitarie e su come queste abbiano cambiato la vita di 500 milioni di cittadini europei. “Come si fa a raccontare, a spiegare, con sentimento, con passione l’Unione europea? C’è solamente un modo: la canzone neomelodica!”. Così Lorenzo Baglioni presenta UE!, la sua ultima creazione artistica, un pezzo concepito per ...

Elezioni europee - tutti gli sconti su biglietti di treni e aerei per gli elettori fuorisede : Gli elettori fuorisede e temporaneamente all'estero potranno usufruire di una serie di sconti per andare a votare nel seggio in cui sono registrati per prossime Elezioni europee, sia che viaggino via terra, via mare o via aerea. Per poter comprare un biglietto a tariffa agevolata sarà sempre necessario esibire la propria tessera elettorale. Vediamo a quanto ammontano gli sconti e come richiederli.Continua a leggere

Elezioni europee 2019 : i programmi dei principali partiti italiani : Chi votare alle Elezioni europee 2019 in Italia? Domenica 26 maggio alle urne gli elettori troveranno una scheda con i...

Elezioni europee 2019 - in Puglia l’assessore di Emiliano (Pd) sostiene la Lega. I dem : ‘Incompatibile con suo ruolo’ : Non c’era Leonardo di Gioia al teatro Cicolella di Foggia ad accogliere il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. La sua linea politica però resta la stessa: l’assessore all’Agricoltura della Giunta Emiliano sosterrà il candidato leghista Massimo Casanova alle europee del 26 maggio. Una storia che nelle scorse settimane ha creato non poche polemiche in una maggioranza, quella della Regione Puglia, già fortemente provata. Non bastavano i mal di ...