Egitto | esplosione colpisce bus turistico vicino alle piramidi di Giza | “5 feriti”

(Di domenica 19 maggio 2019) Un autobusè stato colpito da un’nelle vicinanze del Grande museo egizio in costruzione a, la zona del Cairo dove sorgono le. Dando una versione semi-ufficiale dell’attentato, fonti della sicurezza egiziane hanno sostenuto che “cinque turisti dell’Africa del sud sono rimasti feriti in seguito all’di un ordigno che era stato piazzato sul ciglio della strada”. L’è avvenuta “nei pressi di piazza Elremaya“, precisano le fonti riferendosi a uno svincolo che dista poco più di un chilometro in linea d’aria dalla piramide di Cheope (situata a sud) e una distanza analoga dal Grande museo egizio (a nord-ovest) nel quartiere occidentale cairota di Haram. “I vetri del bus, che aveva 25 turisti sudafricani a bordo, sono andati in frantumi. I vetri di una vettura privata, che aveva quattro cittadini a bordo, ...

