Egitto | bomba sulla strada per le piramidi esplode al passaggio di un bus | sedici turisti

lastampa

(Di domenica 19 maggio 2019) Sono almenoe le persone rimaste ferite su un pullmanco coinvolto in un’esplosione al Cairo in prossimità delle. Fonti ufficiali dicono che si è trattato dell’esplosione di un ordigno nascosto lungo la. Lo scoppio è avvenuto nei pressi del Grande museo egizio in costruzione a Giza. Icoinvolti sarebbero di naz...

godelitsas : RT @LaStampa: Sono almeno sedici e le persone rimaste ferite su un pullman turistico coinvolto in un’esplosione al Cairo in prossimità dell… - Today_it : Bomba esplode al passaggio di un bus turistico: decine di feriti alle Piramidi - LaStampa : Sono almeno sedici e le persone rimaste ferite su un pullman turistico coinvolto in un’esplosione al Cairo in pross… -