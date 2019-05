blogo

(Di domenica 19 maggio 2019) Una puntata incominciata col botto quella diIn di questo pomeriggio, conospite in studio non solo nelle vesti dima anche di show girl, se così la possiamo definire. Sì, perché Mara Venier adper prima cosa chiede di cantare. Così inizia un nuovo divertentissimo teatrino che zia Mara assicura essere improvvisato, sulle note di Carmela è 'na bambola, nota canzone di Nino D'Angelo che adricorda la sua infanzia: "Me la cantava sempre mamma per farmi addormentare" spiega laprima di dirigersi a centro palco e cantare.Ma non è finita qui: tra il pubblico anche la signora Antonietta Donatelli, mamma diche viene immediatamente coinvolta da Mara Venier per duettare con la figlia.In,daconpubblicato su TVBlog.it 19 maggio 2019 14:48.

tvblogit : Domenica In, Alessia Marcuzzi da intervistata a showgirl con mammà - Mp2012m : RT @carotelevip: #domenicain Mara Venier che intervista Alessia Marcuzzi in una domenica di metà maggio piovosa e fredda: la noia televisiv… - carotelevip : #domenicain Mara Venier che intervista Alessia Marcuzzi in una domenica di metà maggio piovosa e fredda: la noia te… -